Los vecinos de Forcarei hablaron este domingo con sus votos, pero todavía no está dicha la última palabra respecto a cuál será el gobierno que rija los destinos de este municipio de Terra de Montes durante los próximos cuatro años. El Partido Popular de Belén Cachafeiro fue la lista más votada, pero solo 150 votos lo separan de los cosechados por la candidatura liderada por la socialista Verónica Pichel. Cinco concejales para una, cinco ediles para otra. Curiosamente, su futuro está en manos de la fuerza que obtuvo 212 votos y un único representante en la corporación municipal. El BNG vuelve a ser la llave del gobierno de Forcarei como lo fue hace cuatro años, así que ya pueden ir pidiendo mesa para tres. Después de la noche electoral, llegan los días de negociación.

Hace cuatro años el Bloque acordó con el PSOE quedarse fuera del gobierno forcaricense, favoreciendo, que Pichel encabezase el primer ejecutivo socialista de la historia de Forcarei. Sin embargo, a lo largo de este mandato los nacionalistas no han ocultado distintos momentos de desavenencias, acusando públicamente al PSOE de no haber cumplido acuerdos a los que habían llegado. Las primeras valoraciones del líder nacionalista, Roberto Jorge Correa, apuntaban a que este grupo no está cerrado a las negociaciones con los socialistas, si bien advirtió que los votantes del BNG “deben ser respetados” y que el PSOE local ha de “reflexionar y asumir los errores”.

El reelegido concejal trasladó ayer que todavía no hay nada decidido ni hablado en el seno de la agrupación nacionalista, “pero la responsabilidad de los pactos le toca al PSOE”, subrayó. “Es el PSOE el que tiene que decidir si quiere seguir boicoteando al BNG y dejar que el PP gobierne o si entiende que son sus aliados”, manifestó.

A las preguntas de si se sentaría a negociar con Belén Cachafeiro la posibilidad de favorecer su investidura con una abstención del BNG o cuáles serían, llegado el caso, sus líneas rojas o demandas irrenunciables frente al PSOE, Roberto Jorge aseguró que “todavía no está decidido” y expresó que se tomó “unos días de descanso” que, a buen seguro, aprovechará para la reflexión.

Por tanto, con el líder del BNG temporalmente fuera del escenario, ni PSOE ni PP tienen estos días la oportunidad de asegurar si su futuro los sitúa dentro o fuera del gobierno municipal. La actual alcaldesa en funciones, Verónica Pichel, trasladó tras la jornada electoral su confianza en volver a contar con el apoyo del BNG para mantener el gobierno. La regidora dijo estar contenta con los resultados cosechados el domingo, “pero con prudencia”.

Por su parte, Belén Cachafeiro depositó su confianza en la abstención del BNG para poder recuperar la Alcaldía para su partido. Y es que esta es la segunda vez que la líder popular se ve en la tesitura de ser la lista más votada pero sin la seguridad de poder gobernar. En este caso, los resultados obtenidos el domingo la sitúan ante un panorama de incertidumbre pese a haber mejorado el balance de las anteriores elecciones y haberse quedado a solo 37 votos de obtener la mayoría absoluta.