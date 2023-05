A Vila de Cruces le gustan las matemáticas, o al menos la incertidumbre. Ocurrió hace cuatro años, cuando el PP perdió su mayoría absoluta y el apoyo de cuatro ediles (tres del BNG y la del PSOE) dejó la Alcaldía en manos de los tres concejales de Xuntos.

Xuntos ha duplicado sus ediles y cuenta ahora con seis, casi al borde de la mayoría absoluta. Queda descartado el apoyo del BNG, en vista de un acuerdo de gobierno que no llegó a cumplirse, y del PSOE; que desaparece de la corporación. Ahí está el voto que puede dar un gobierno estable a Cruces: el de Manuel Souto, que será concejal por Nova Alternativa.

Desde Xuntos, Luis Taboada admite que desde marzo, por la carga de trabajo, no mantuvo contacto ni con Nova Alternativa ni con otro partido de cara a conformar un ejecutivo de integración. Pero tiene claro que “estamos abiertos al diálogo, yo no me cierro a nadie”, y añade que a Souto lo conoce desde hace mucho tiempo “y tengo que hablar con él”.

Valorar con calma, dice Souto

Desde Nova Alternativa, su líder reconoce que empezaban de cero y que aspiraban a sacar más ediles, pero quiere felicitar a Taboada por sus resultados. Sobre un hipotético pacto de gobierno, indica que “no estamos pensando en nada. Hay esas opciones y hay que valorarlas con mucha calma. Tenemos que valorarlo en grupo y por el momento nadie nos ha planteado nada”. Por ello, Nova Alternativa tiene previsto valorar sus resultados en una reunión en próximos días.

La irrupción de Nova Alternativa ha superado al PSOE en casi todas las mesas, salvo en Oirós, y entra en la escena política de Vila de Cruces con un 10,51% de los votos. En cuanto a Xuntos, su resultado es excelente: sube en todas las mesas, hasta el punto de que en algunas de ellas duplica los votos en relación a 2019, como ocurre en Camanzo, Carbia o Merza. Merza y Fotao son, precisamente, las mesas en las que no lidera Xuntos, dado el peso que tradicionalmente tienen en esas dos zonas PP y Bloque. Tenemos que recordar que este año, además, los vecinos de la mesa de Sabrexo pasaron a votar en la de Ferreirós.

Para Luis Taboada, estos buenos resultados son el fruto de un trabajo continuado de cuatro años. “Cuando llegué a la Alcaldía, me encontré con pistas, incluidas las de las parcelarias, en muy mal estado de conservación, ya que algunas llevaban entre 14 y 20 años sin desbrozar”. Taboada era consciente de la necesidad de este tipo de mantenimiento también porque en tiempos fue cazador. No perdió la costumbre de dar un paseo por el monte, y desde la pandemia tomó el hábito de facilitar a los vecinos su teléfono para atender de forma más rápida sus peticiones. Ahora pasará a tener más peso en la Mancomunidade Terras do Deza, para la que apoya una reforma en sus estatutos y mayor volumen de actividades para los concellos asociados.

Otero lamenta que se aparquen sus proyectos

El PP emitió ayer un comunicado en sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido, aunque no fuese suficiente para materializar sus proyectos. Añade que el resultado electoral “dista mucho de la realidad política y de gestión de los últimos cuatro años, en la que se dio prioridad a favores particulares como asfaltado y luminarias”. Lamenta que, al no volver a la Alcaldía, queden en el tintero proyectos populares como “la ampliación de la oferta educativa, la puesta en marcha del centro de día” y otros “proyectos reales y prioritarios que Vila de Cruces necesita”.

Parte de los votos del BNG, para Nova Alternativa

El Bloque era consciente de que, con cinco listas, podía ocurrir que los votos de la derecha se repartiesen entre PP, Xuntos y Nova Alternativa, o que parte de los votos de la izquierda acabasen en la candidatura de Manuel Souto, como así ocurrió. El Bloque cedió un edil y vuelve a dos, los mismos que tuvo en el mandato de 2015 a 2019. Pero también es cierto que se quedaron a 56 votos de ese tercer concejal.

El PSOE prevé seguir trabajando desde fuera

Los socialistas se quedan sin representación, como castigo de ese apoyo a Luis Taboada, o por el escaso contacto entre votantes y partido en los cuatro años que acaban de rematar. Es la valoración de María Manteiga, que asume que han sido unos resultados malos, que toca asumir. Pero también hay que “buscar la manera de seguir. Continuaremos trabajando desde fuera”, asegura.