La cuarta de papá, la primera de Sergio

El domingo al mediodía José López Campos confesaba que estaba nervioso. De nada le servía el entrenamiento de esas tres noches electorales que terminaron en victoria. Justo cuando el PP se encaminaba a su cuartel general en el Restaurante Samaná, Sergio López Pedreira se estrenaba como votante en una de las mesas del Teatro Principal. La que vendría después, ambientada con aplausos y vítores, sería su primera noche electoral y la cuarta de su padre, ese al que recuerda convertido en jefe del ejecutivo local desde que él tenía solo seis años.

López Campos reconoce que le emocionó tener a su hijo junto a él en esta noche triunfal, claramente consciente de que el papel de dirigente público que viene desempeñando desde hace más de una década supone un sacrificio personal y familiar muy importante. “Esto tiene su desgaste y su apoyo para mí es fundamental”, confesó.

“El resultado fue espectacular. El mejor escenario que nos podíamos esperar”, dijo el alcalde electo. Apuntó que, si Móvete hubiese sacado 60 votos menos, el PP se habría hecho con 14 concejales, igualando la cifra histórica que obtuvo en 1999 con el desaparecido Ramón Campos Durán.

“La otra lectura es que en cuatro elecciones seguidas el partido fue mejorando con respecto a elecciones anteriores, es decir que el proyecto es sólido y la gente lo percibe porque hubo un apoyo mayoritario al proyecto. Eso nos carga de responsabilidad también”, valoró el actual regidor estradense.

Dos palabras

Dos palabras, “humildad y trabajo”, son las que tenía ayer López Campos a la hora de ofrecer una reflexión sobre su aplastante victoria en las urnas. “Sentí alegría por supuesto, pero más la responsabilidad de estar a la altura de la confianza depositada. A medida que iban llegando los votos –los primeros en hacerlo a la sede electoral del PP fueron los de la mesa de Riobó–, los nervios se convertían en responsabilidad”, dijo. Se mostró consciente de que en estos momentos “el voto hay que ganárselo día a día”.

El líder de los populares estradenses apuntó también a que el proyecto de su partido tuvo un “impacto muy grande” en “primeros votantes y gente joven”, una cuestión que valoró de manera especial. “En política, después de 12 años, que la gente incremente el apoyo al proyecto es la lectura más positiva”, señaló, para luego añadir: “tenemos recorrido y seguimos creciendo”.

José López reconoció que en esta ocasión el PP se decantó por una campaña “puerta a puerta”, menos visible y con contactos con el electorado más allá de los propios mítines. Consideró que esta estrategia “no cambia el voto, pero moviliza”, animando a los simpatizantes a no quedarse en casa y a trabajar por el proyecto en el que creen. Esa confianza le brindó a López cuatro años más. Le dio las llaves de su ya famoso 4x4.

"No podemos escondernos. Es un mal resultado para nosotros y no podemos estar satisfechos" Luis López Bueno - Candidato del PSOE

“A veces el trabajo y el esfuerzo no reciben recompensa y debemos asumir el resultado de las urnas con dignidad”, dijo ayer el líder del PSOE estradense, Luis López Bueno. “No hay que esconderse. Es un mal resultado para nosotros. No podemos estar satisfechos”, apuntó. López Bueno dijo no tener suficientes palabras para agradecer el trabajo de la candidatura, simpatizantes, militantes y colaboradores que le brindaron su ayuda estos meses. “Nos toca seguir trabajando desde la oposición, que seguimos liderando, por una A Estrada mejor”, apuntó. “Los que no nos escogieron también lo merecen; los representaremos a todos como hicimos estos años”, concluyó.

"Estamos contentos porque subimos mucho, pero queríamos echar al PP" Xoán Reices Villar - Candidato del BNG

“Estamos parcialmente contentos”, expresó el candidato del BNG, Xoán Reices. Tiene su explicación. El ahora edil electo apunta que la parte satisfactoria llega por la subida experimentada por el Bloque. “Subimos mucho; partíamos de un resultado que llevamos arrastrando muchos años, con un solo edil, y a nivel de trabajo y repercusión para nosotros es muy bueno tener dos”, sostuvo. No obstante, señala que la sensación es “agridulce” porque su objetivo principal “era echar al gobierno de López, del PP, de A Estrada y eso no lo conseguimos”. Reices agradeció mucho la confianza y prometió trabajar: “todo lo que se pueda y más”.

"El espacio en el que nació Móvete cambió, pero conseguimos mantener representación" Mar Blanco Casais - Candidata de Movemento Veciñal Estradense (Móvete)

“No es una valoración buena pero, al fin y al cabo, es la gente la que decide”, dijo Mar Blanco. La líder de Móvete apuntó que su grupo hará un análisis más pausado. “Así en caliente, para nosotros este resultado es malo porque teníamos como objetivo romper la mayoría absoluta del PP entre los partidos de la oposición y no lo conseguimos”, asumió. “Después de ocho años las cosas cambiaron. Ese espacio político en el que nació Móvete en 2015 está deteriorado. La tendencia general afectó a A Estrada y el trabajo de estos años hizo que lográsemos mantener representación”, apuntó. Reconoció su tristeza porque no siga como edil Iván Sanmartín.