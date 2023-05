Compromiso por Lalín no fue capaz de mejorar los resultados de hace cuatro años y la pérdida de 346 apoyos conllevó que la organización liderada por Rafael Cuíña vaya a perder un concejal en el salón de plenos, conservando cuatro. Como aconteció en 2015, con el cambio de gobierno, Compromiso debía ejercer como la locomotora que arrastrase más apoyos, pero no fue así. Aunque hubiese aguantado, el retroceso del PSOE tampoco habría posibilitado un hipotético tripartito con la suma de los dos ediles del BNG.

Cuíña quiso ayer “agradecerle su apoyo a las más de 2.300 personas que nos votaron y que vieron en nuestra formación a alternativa más solvente al gobierno de Crespo” , dijo y mostró “nuestro máximo respeto por los que decidieron respaldar otras opciones o apostar por otros modelos de gestión”. Señaló que “desde luego no fue el resultado que esperábamos después de una exigente campaña en la que cientos de personas nos transmitieron su ilusión por un proyecto de cambio”. Con todo, de manera específica, puso en valor y agradeció el respaldo de los vecinos del casco urbano, “donde alcanzamos un muy buen resultado”. Con respeto a los apoyos conseguidos en las mesas del rural, apuntó: “tomamos nota” de cara a seguir trabajando y corrigiendo los posibles defectos en ese ámbito. Así, dijo que Compromiso por Lalín “es un partido con vocación de gobierno y no de oposición”. Por eso, “no consideramos ni por asomo que liderar la oposición en el ayuntamiento sea un premio o un resultado satisfactorio”. “No cumple nuestras expectativas, pero sabremos estar a la altura del papel que nos encomendó el pueblo de Lalín con absoluta responsabilidad, vocación de servicio público y defensa de los intereses generales”.

De cara a el futuro inmediato, Cuiña apuntó que su formación se va a tomar un tiempo de análisis y reflexión para definir las líneas políticas estratégicas y las medidas organizativas para afrontar esta nueva etapa. Anuncia que uno de los grandes objetivos para los próximos meses es reforzar la organización y, sobre todo, la presencia en el rural, “donde seguramente no alcanzamos los resultados esperados por falta de estructura”. En paralelo, dijo ser “consciente” de que, con el resultado en las elecciones municipales el pueblo de Lalín avaló algunas de las políticas desarrolladas o anunciadas por e PP. “Estaremos vigilantes a cómo se implementan determinado tipo de medidas y veremos el resultado que tienen para el conjunto de los ciudadanos en los próximos años”, concluyó.

Alba Forno: “Las sensaciones eran otras”

La candidata socialista, Alba Forno, felicitó al PP y a José Crespo por los resultados y se mostró agradecida con todas las personas que “confiaron en nuestro proyecto y nos dieron la confianza. No pudo ser, pero estaremos donde quiso el vecindario y trabajando para ella como hicimos en estos cuatro años”. Dijo que “las sensaciones en la calle eran otras, preveíamos otros resultados, y lamentamos que eso no se trasladara realmente al voto”. Indica que harán autocrítica para saber en que falló el partido, “pero yo me siento orgullosa de mi equipo, que trabajó a destajo, de mi candidatura, que era renovada y de mi campaña, que fue limpia y muy demócrata”. Destaca que en estos meses “hicimos un trabajo digno y estuvimos escuchando a nuestros vecinos y eso será su hoja de ruta en la oposición: fiscalizando el trabajo del gobierno”. El objetivo del PSOE es que Lalín avance y tenga futuro y “por eso trabajaremos para acercar nuestras ideas y apoyaremos aquello que consideramos que es mejor para Lalín y para nuestros vecinos”, adujo. Forno tuvo que desplazarse ayer a un centro hospitalario para atender cuestiones de índole familiar que no pudo hacer durante los últimos días de la campaña y la propia jornada electoral.

Francisco Vilariño: “Es para estar satisfecho”

El BNG sumó un representante y su grupo municipal estará integrado por Francisco Vilariño y por Ariadna Fernández. “ Estoy satisfecho con los resultados alcanzados”, declaró el candidato, admitiendo que no se logró el objetivo “de hacer posible un cambio real en Lalín”, pero puso en valor en que en un contexto generalizado de bajada de apoyos a la oposición el BNG fue capaz de duplicar su presencia en el pleno municipal “y subir gracias a un importante aumento en votos y en el porcentaje de respaldo de los vecinos de Lalín. Es para estar satisfecho”, dijo Vilariño. El líder del BNG entiende que la ciudadanía valoró el trabajo de su partido en cuatro años y sus propuestas en la campaña electoral, “aumentando el apoyo de una manera muy significativo.” Y añadió: “el BNG duplica su presencia y vamos a devolverle esa confianza que depositaron en nosotros a los lalinenses trabajando a destajo por nuestro ayuntamiento, como siempre hicimos y haremos”.