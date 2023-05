No es por ti, es por mí

Los cinco en la granja Finiston. Así se llamaba el libro que más ilusión me hizo recibir en toda mi vida. Me lo regaló mi padre cuando cumplí nueve años, saltándose la máxima que, por aquel entonces, imperaba en nuestra casa: papá y mamá pagaban la merienda y la tarta de celebración. Pero aquel año, respondiendo a la complicidad padre-hija de la que tanto presumíamos, mi padre llegó del trabajo con un estuche de lata y un ejemplar de la mítica colección de aquella Enid Blyton que me encandilaba en cada uno de sus títulos. Devoré aquel libro en tiempo récord y viví un auténtico drama cuando se me mojó una página, se borraron algunas letras y hasta se rompió la hoja. Recuerdo haber completado a bolígrafo el fragmento perdido. Fue una chapuza mayúscula, no les voy a mentir, pero también una muestra de cómo valoraba aquel libro, un regalo que hoy en día buena parte de los niños y niñas que conozco considerarían indigno de un cumpleaños. Y lo peor es que la culpa no es suya. Es toda nuestra.

Con los niños se nos ha ido la mano. Y, de paso, el brazo entero. Decir que les estamos robando lo más bonito de la infancia igual puede parecer exagerado, pero no es del todo descabellado. Porque si algo caracteriza a un pequeño es su ilusión, esa que le estamos secuestrando cada vez que los ahogamos en regalos o que les preparamos fiestas de cumpleaños o de Primera Comunión que otrora nos parecerían una escena de las películas Niño rico o Cheque en blanco, que a mí todavía me hacían babear de envidia aun cuando ya me pillaron más que crecidita. Preparar una fiesta de cumpleaños para los niños hoy en día casi exige hacerlo cuadrar con una paga extra, como si hablásemos del seguro del coche o del hogar. Prepárate para invitar a casi todos los alumnos de la clase y más te vale haber sido previsora, porque la mayoría de los locales especializados en fiestas de cumpleaños tendrán completa la agenda durante meses. Lo de festejar los años que tu retoño lleva en este mundo no tiene nada que ver con aquellas celebraciones de tu propia existencia, en la que la tarta la hacía tu madre con las fresas de temporada, unas patatas fritas o unos bocadillos que, como ocasión especial que era, cambiaba la barra de todos los días por aquel pan de molde que entonces solo se comía muy de cuando en vez. Fanta con Coca-Cola, menuda locura Hace años el mayor descontrol consistía en mezclar la Coca-Cola con Fanta de naranja. Pensar en tener una piñata que aporrear hasta que dejase caer cuatro caramelos era un sueño, uno que yo nunca hice realidad. Sin embargo, hoy en día este fin de fiesta es ya para cumpleaños de niños pequeños, algo que se descarta por completo para los preadolescentes –nota: ahora esa edad bobita llega mucho antes– si no quieres que te pongan esa mirada suya que te hace sentir completamente imbécil y repensar por qué adoras a esos granujas. Lo de los cumpleaños y las Primeras Comuniones es un mundo –¿un universo?– que una descubre cuando le toca, en ese mismo momento en el que piensa si es que vivió todos estos años en la solitaria cima de una montaña y si el mundo se ha vuelto completamente majara mientras caía del guindo. Las casas de bolas –reconozco que más de una vez sentí envidia y me hubiese gustado que me dejasen desaparecer en ellas como hacía Homer Simpson en la famosa escena del seto– se conciben ya para los cumpleañeros de menor edad. Los que ya pasan de 7 años piensan en centros que ofrecen camas elásticas para saltar tanto que al día siguiente te cueste caminar; en carreras de karts o en sesiones de escape room. Se conforman con talleres en los que pueden aprender a hacer de todo, desde jardinería hasta repostería, pasando por sesiones en las que se convierten en modelos por un día (peluquería y desfile incluidos). ¿Perdonen? ¿Dónde se quedó la merendola y el riesgo de jugar al verdad, beso o consecuencia? ¿Dónde la adrenalina del huevo-pico-araña? Este último igual era caminar por el filo de la navaja –cierto– pero salía a coste cero. ¿Y las Comuniones? Ahí sí que ya se nos ha ido completamente la pinza. Y hablo con conocimiento de causa. Encontrar algo que solo parezca una locura si se compara con el precio que pudo tener el menú de la mía hace 33 años –todavía lo recuerdo: merluza a la romana, ternera asada y tarta helada– ha sido harto complicado. Pero es que su Primera Comunión es hoy en día tú segunda boda. Ni más ni menos. Menús propios de una comida familiar con 60 euros de precio de salida, monitores por unos 45-50 euros la hora y con una ratio de un adulto por cada ocho o diez niños (nos hemos empeñado en hacer que no sepan jugar solos y eso, claro, tiene un coste); trajes de Comunión que te salen baratos si, para que se lo ponga solo durante la misa, pagas 300 euros… Lo de la vestimenta merece un capítulo aparte: que un vestido para una niña supere los 500 euros es sencillo y a eso súmale unas alpargatas que no te bajan de 60 y un tocado para el pelo que te costará otro tanto. A lo mejor quieres añadirle complementos, pero tampoco olvides, por supuesto, ese “traje B” que te pedirán tan pronto como se sienten a comer porque, claro, el vestido no es cómodo para jugar. Amor...¿o consumismo? Por si todo eso no fuese gasto suficiente, las madres y padres tenemos lo que nos merecemos de tanto confundir el amor a los hijos con el consumismo. Es su día especial, así que, además de que están ciegos por lo que brillan todos sus regalos nuevos y su exceso de protagonismo, tenemos que contratarle un castillo hinchable, un toro mecánico y una fiesta de la espuma. ¿Para qué queremos entonces a los monitores? ¿Para que repartan los tickets? Suma y sigue. Todos estos años tuve que vivir en una realidad paralela porque, después de caer en que la niña necesita prueba del peinado que llevará el día de la Comunión y una sesión previa de fotos, me preguntaron qué regalito iba a dar a los niños. Prometo que en ese momento se me pasó por la cabeza ser muy gallega y responder con otra pregunta: ¿pero eso no va al revés? Pues no. Hay que encargar también un detalle para que los invitados recuerden el día de Comunión y, ya puestos a refrescar la memoria, hacerlo personalizado, no vaya a ser que alguien se olvide de cómo se llama. Así que… aquí me tienen, pasando por el aro y pensando en cómo personalizar los detalles que ya he comprado; hinchando la agenda de quehaceres previos al Día D y estando completamente segura de que llegaré tarde a la Hora H de puro agotamiento mental. Lo peor del asunto es que, cuando me quejo de que el mundo se ha vuelto completamente loco –no es un lamento, es una constatación– acabo enfadándome más al ver cómo el dedo acusador también apunta hacia mí. Que se pare el mundo y bajémonos todos, que a esto hay que darle una vuelta para que algún día vuelva a ser una felicidad inmensa que alguien te regale una historia que, sin ayuda de nada ni nadie, puedas gozar como un niño.