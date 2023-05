Apuntes para una historia elesiástica de Lalín

Información procedente del archivo de Laureano García Guitián, con la que pretendía escribir un libro titulado: Geografía e Historia del Partido de Lalín, que no llegó a publicarse, desconocemos cuales fueron las causas que impidieron su publicación y si se conserva en su totalidad dicha información. Laureano García Guitián fue un destacado político y abogado de Lalín, que perteneció al partido de Maura y fue Juez Municipal. Era hijo de Leonisa Guitían Salgado y de Manuel García Diéguez. Leonisa era hija de Bernarda Salgado Vázquez, hija del Procurador Luis Salgado Frade y de Ramona Vázquez Villar, vecinos de Donramiro. Leonisa era hermana por parte de madre del procurador Teófilo García Salgado. Su abuelo Luis Salgado tuvo otra hija, Adelaida Salgado Vázquez, que casó con Andrés Vidal González, de Gresande. Luis Salgado se caso en segundas nupcias con Vicenta Médela Gil, viuda del abogado José Gil González, tuvieron un hijo Nicolás Salgado Médela.

José Brandido

Es párroco según documento del Provisorato de la Vicaria General del Obispado de Lugo del 10 de enero de 1894 por el que se hace constar un Expediente sobre la Clausulación (poner fin a lo que se está diciendo) de un matrimonio que cumple los requisitos canónicos, incluso las amonestaciones, pero bajo unas supuestas cláusulas o condiciones pactadas, celebrado en esa fecha de 1847, en la iglesia de Donsión ante el Presbítero José Fernández, representando a José Brandido párroco entonces de este curato de Donramiro.

En 1855 se crea la Cofradía de la Santísima Trinidad en San Martín de Lalín siendo autorizada por el Obispo de Lugo José de los Ríos, tras solicitud del cura Brandido (José) como director, quien delega como vice-director de la misma en Constantino López Palmáz. La lista manuscrita contiene 250 cofrades del mismo puño y letra hasta que, por otra mano sin fecha, se añaden ocho más y luego, una nueva mano en 5 de junio de 1898 añade cinco más.

En 1856 según documento de la Vicaria del Obispado de Lugo expedido en Mayo de 1900 donde se ordena asentar al margen, en el folio correspondiente en Santa Eulalia de Donsión, una clausulación acerca de un matrimonio celebrado en 1856 en dicha parroquia por Nicolás Brandido en representación de su tío José Brandido, cura propio que era en la citada fecha, el cual matrimonio está asentado en los libros. En 1874 sigue siendo, ya lleva al menos 27 años, el párroco de Santa María de Donramiro José Brandido, aunque ahora con dos coadjutores: Constantino López Palmáz, presbítero, seguramente a titulo de Patrimonio, es decir que no recibe estipendio del Obispado y coadjutor, vecino de Donramiro, nacido en la conocida como casa de Brais y Manuel Brandido presbítero y coadjutor, vecino de Botos.

Laureano Guitián Rubinos

El día 4 de febrero de 1878, fecha de la Partida de Bautismo de D. Ramón María Aller Ulloa. Con licencia de Laureano Guitián Rubinos, párroco de Santa María de Donramiro y unidas (San Martín de Lalín y Santa Eulalia de Donsión), el bautizante es D. José María Gil Iglesias, párroco de San Adrián de Moneixas.

Laureano Guitián Rubinos era nacido en Portomarín en 1843. En 1862 fue destinado como cura a San Pedro Félix de Paradela. Figura entre los Narradores Ocasionales do século XIX, con “Unha noite na casa do tío Farruco do Penedo”, publicado en la sección de Costumbres Galegas en la Revista bonaerense Almanaque Gallego para 1909. Este mismo relato ya había sido premiado en el Certamen Literario convocado para la Exposición Regional de Lugo de 1877 y publicado en la imprenta lucense de Soto Freire en 1885.

En 1878, según se desprende de la Partida de Bautismo de Ramón Aller ya es párroco Laureano Guitián Rubinos que todavía aparece en 1881 como “cura propio de Donramiro” creando la Asociación de Josefinos, donde permanece, al menos hasta 1886. Laureano Guitián residió en Lalín como párroco, donde vivía una sobrina, Leonisa García Guitián, hija de Lorenzo Guitián Rubinos, la cual contrae, en su momento, matrimonio con Manuel García Diéguez, comerciante y corresponsal de distribución del diario ABC de Madrid donde en la edición de la mañana del sábado 20 de abril de 1929 acusan recibo de su telegrama de pésame por la muerte del Director del periódico, Torcuato Luca de Tena.

Leonisa va a ser la madre de los hermanos Laureano, Siro, Otilia (fallecida en 1925 a los 16 años), Marina, Angel, Asunción (Maruja), Roberto y Javier García Guitián de Lalín. Según el árbol genealógico que acompaña los documentos matrimoniales de Ángel García Guitián con Antonia López Fernández, el novio es hijo de Manuel García Diéguez y Leonisa Guitián Salgado. Los abuelos paternos son Ángel García Rozas y Rosalía Diéguez Diéguez. Los abuelos maternos son Lorenzo Guitián Rubinos y Bernarda Salgado Vázquez (hija del procurador Luis Salgado Frade y Ramona Vázquez Villar, de Donramiro). Por parte de la novia,sus padres son Antonio López Varela y Lucrecia Fernández Goyanes. Abuelos paternos, Malecio López Castro y Vicenta Varela Brobén. Abuelos maternos, Carlos Fernández Gil y Sofía Goyanes Diéguez.

En 1882 decide crear la Cofradía de Nuestra Señora de Montserrat “en la capilla-santuario de ese nombre, sita en la parroquia de Santa María de Donramiro, a un cuarto de legua de la villa de Lalín”. El capellán del Real Monasterio catalán le contesta autorizando en 5 de septiembre de ese año donde también le solicita un dinero por el “Librito del Cofrade de Montserrat” y una limosnita para las cédulas que necesite. El citado Laureano Guitián le responde el día 16 informando que envía 20 reales en sellos de correos de lo cual acusa recibo el Abad el día 27 del mismo mes y año. No obstante, la indispensable, o tan solo cortés, autorización del Obispo Gregorio María Aguirre y García, de Lugo, no la solicita (“en esta parroquia existe desde tiempo inmemorial una capilla…”) hasta el 26 de agosto de 1886 y la obtiene de inmediato, el 4 de septiembre del mismo año.

Miguel Novoa Varela

Muere Laureano Guitián Rubinos, se desconocen las causas y es nombrado cura ecónomo de Donramiro, Miguel Novoa Varela.

Domingo Pallares

En 3 de enero de 1888 informa al Obispado sobre los actos litúrgicos que se han celebrado en Lalín con motivo de las Bodas de Oro de Su Santidad el Papa León XIII. Domingo Pallares López muere en 1 de julio de 1903 a los 53 años, habiendo sido cura ecónomo de Rodis, Santiso y Lalín. Cura propio de la O y de la iglesia de Cadrón, que restauro y rigió durante 4 años (según reza en su lápida sepulcral).

En 1890 fue creada la parroquia de Santa María de los Dolores de Lalín, de acuerdo al arreglo parroquial decretado por el gobierno, por Fray Gregorio María Aguirre. Quedan suprimidas definitivamente San Martín de Lalín y San Cristóbal da Pena, mientras Donramiro pasa a ser anejo de Lalín.

Antonio Neira Sanjurjo

Desaparecida entonces la parroquia de Santa María de Donramiro, en 1892 ya es “cura propio” de Santa María de los Dolores de la Villa de Lalín, Antonio Neira Sanjurjo, y aparece, lógicamente, como director principal de la Cofradía del Montserrat en el mismo año de 1892. Aún aparece firmando en 1898, e incluso en 1900 recibe instrucciones por las que debe volver a celebrar un matrimonio que había hecho sin las dispensas de consanguinidad que ahora le envía el Obispado. Seguramente anciano y enforno sigue como párroco hasta que le nombran coadjutor-sucesor y muere el 3 de noviembre de 1903 (según reza en lápida sepulcral en la entrada de la Iglesia de Donramiro). Como seguramente era lo usual, el Obispo, Murúa y López otorga cuarenta días de indulgencia a todos los fieles que apliquen una oración por su eterno descanso.

Antonio Seixas

No obstante, ya en 1898 el párroco de la Parroquia de Santa María de los Dolores de Lalín y unidas Donramiro y Donsión es Antonio Seixas porque en 27 de abril da su consentimiento y emite informe favorable ante el obispado para que Adelaida Goyanes Losada pueda construir en el atrio de Donramiro, unido a la pared de una casa que lo divide, un nicho de 2,45 por 1,15 metros para tres sepulturas, a donde trasladar los restos de su recién fallecido (enero de 1898) su esposo José González Vázquez. En 24 de julio de ese año se dirige, como párroco, al Obispo Benito Murúa López solicitando se autorice la creación de la Asociación Pía Unión de San Antonio de Padua y del Pan de los Pobres.

En 1899, Constantino López Palmáz todavía firma, lleva al menos desde 1847, como “Presbítero residente, Coadjutor de Lalín” cuando solicita y obtiene permiso del Abad de Monserrat y del Obispado para poder admitir en la Cofradía “a cualquier persona gratuitamente, a pesar del respeto debido a las anteriores constituciones que siguen en su respectivo vigor”. En agosto de 1902 obtiene permiso para colocar en la “espaciosa” capilla de Montserrat los cuadros y vía crucis que ha donado una, no referida, piadosa Señora.

En 1900 construcción de la Iglesia Parroquial de Lalín. La Real Orden, a través del Ministerio de Gracia y Justicia, para la construcción del templo parroquial de Lalín viene desde 1865 pero las sucesivas subastas parciales siempre han sido declaradas desiertas. Tras la Real Orden del 5 de diciembre del año 1900, la Junta Diocesana de Reparación de Templos del Obispado de Lugo saca, en el Boletín Oficial del Obispado del 14 de enero de 1901, a subasta las obras de la Primera Sección del templo Parroquial de Lalín “que comprende desde la construcción de cimientos hasta terminar los muros, bajo el tipo de presupuestos de contrata de 49.576,40 pesetas” y lo publica en la Gaceta de Madrid del 18 de enero de 1901, por tanto fraccionadas en dos Secciones.

En 8 de diciembre de 1901, según certifica el notario apostólico Antonio Gontán Botana, María Benita Abeledo, empadronada en San Miguel de Goiás, da su consentimiento para que su hija natural, de nombre María Josefa Abeledo, nacida en 1881, vecina de Donramiro, pueda contraer matrimonio con José Otero Fernández, nacido en 1881, natural de Vilamayor vecino de San Juan de Botos. Son testigos Victorino Gutiérrez y Diego Gómez. Parece resultar evidente que fruto de este matrimonio es José Otero Abeledo (Laxeiro).

Buenaventura Cañizaresy

Habiendo estudiado en el Seminario Conciliar de San Lorenzo en Lugo, (en el curso de 1887-88 figura como alumno externo de Segundo de Filosofía, sic.), como titular de la “Parroquia de Santa María de los Dolores de Lalín y unidas Donramiro y Donsión”, (según reza el sello parroquial), en ese año, donde sigue en junio de 1914. En el Nomenclátor de 1907 tiene como Coadjutor a Valentín Varela González, de Silleda, y como Presbíteros Residentes a Evaristo Palmáz Crespo, Ramón María Aller Ulloa y Secundino Gutiérrez Maceira. En la Guía Eclesiástica de la Diócesis de Lugo de 1915, Ramón Aller Ulloa aparece como residiendo en Castro Urdiales, Santander.

En documento de 1912, Don Ventura tiene como coadjutor a Benito González Rodríguez (accidentalmente encargado en ausencia del párroco). En agosto de ese mismo año delega en el Presbítero Manuel Panadeiro Lalín, ordenado de Carrera Breve en 1888, de San Juan de Botos (quien ya firma como encargado de Botos en 1900 y como Coadjutor de San Félix da Xesta en 1907 junto con Nicolás Brandido Brandido como Residente) para celebrar un matrimonio en Donsión, el cual, a efectos civiles, certifica y “comunica en la forma determinada por el Decreto Nec Temere” en vigor desde abril de 1908, aunque (el Decreto también se refiere a matrimonios mixtos entre católicos y no católicos) solo en lo referente a la sola autoridad y pertinente permiso, por escrito, del párroco del lugar para el sacerdote oficiante, coletilla que, prudentemente, tanto él como el Obispado, va a incluir en todos los casos similares sucesivos.

Don Ventura debe abandonar la parroquia al ser nombrado Canónigo y profesor de Historia Eclesiástica, Arqueología y Patrología por el Obispo Manuel Basulto y Jiménez, en fecha imprecisa, pero en todo caso posterior a enero de 1914, porque en marzo de 1915 firma Lorenzo González Mazaira como ecónomo de Lalín, y antes de 1920, cuando es nombrado canónigo de Santiago, según decreto del Ministerio de Gracia y Justicia de 21 de abril de este año (Hemeroteca ABC). Nacido en 1872 y muerto en 1941, dejo una “Colección diplomática, manuscrita en 1314 cuartillas, encuadernada en cuatro volúmenes con la trascripción de 593 documentos”y conservada en el Archivo Capitular de Lugo.

José María López Castro

Nacido en Noceda el 3 de septiembre de 1872, en el curso 1887-88 estudia Cuarto de Latín, con calificación meritissimus, en el Seminario de Lugo. En el Nomenclátor de febrero de 1907 aparece, como párroco desde 1898, de la parroquia de ascenso de San Salvador de la O y Arcediano de Dozón (en el mismo listado figura Gumersindo López Castro, nacido en 1868, como párroco de Santa María de Bermés). En 1902 y aun en 1922 firma como cura párroco de Santa María de Cortegada, en Trasdeza, Silleda, José Víctor López Castro, natural de Negreiros (Silleda) y en 1907 y 1915 todavía aparece otro Arturo López Castro, de Negreiros, seguramente su hermano, como párroco de San Juan de Tuiriz, Deza, y el citado, Gumersindo López Castro, también de Negreiros como párroco de Bermés. Ninguno de ellos parece haber tenido parentesco con José María, aunque este comparte sepultura en Lalín con un tío suyo de nombre Benito López Ferreiro que era Arcipreste, pero sin aclarar de donde ni la parroquia de la que es o había sido titular.

En 5 de julio de 1915 ya figura José María López Castro como párroco y Teniente Arcipreste de Lalín, con Benito González Rodríguez, de 51 años, como coadjutor y Secundino Gutiérrez Mazaira, de 76 años y Evaristo Palmaz Castro, de 53 años, como Asignados. En ese mismo año de 1915 figura como vacante San Salvador de la O, por tanto este debe ser el año en que José María López Castro se hace cargo de Lalín. En marzo de 1915, el ecónomo de Lalín, Lorenzo González Mazaira, solicita al Obispo y obtiene autorización para, a petición de Ramón Rodríguez González, erigir en la capilla de su casa de García Sánchez, el Santo Vía Crucis.

En 1924, el Párroco se dirige por escrito al Delegado Gubernamental de Lalín para solicitar el oportuno permiso para la celebración de las tradicionales fiestas cívico religiosas en honor de la Virgen del Montserrat. En 1928, es el receptor oficial de la colecta popular “Comisión pro monumento Loriga en Lalín” (ABC, edición de la mañana del 30 de mayo de ese año). El monumento fue inaugurado el 27 de agosto de 1933. La suscripción popular se inicia en 1927 tras el aterrizaje, el 23 de junio, del capitán Joaquín Loriga Taboada, en el monte Do Toxo, primer aterrizaje de un avión en Galicia, para comprarle un aeroplano, pero al mes siguiente (18 de julio) muere en accidente aéreo en Cuatro Vientos (Madrid) y la ya iniciada colecta se destina a hacerle un monumento.

Victoriano Sucasas Varela

Presbitero, coadjutor de Lalín hasta el fallecimiento de Jose Maria López Castro en 30 de noviembre de 1955, ya aparece en octubre de 1946 como heredero universal y único de los bienes del citado Benito Gonzalez Rodríguez (D. Benito da Penela), según testamento otorgado en ese mismo año ante el Notario de Lalín Francisco Travado y Carasa, el cual se menciona en una escritura privada de venta donde actúa como vendedor de una finca de labradío en el llamado Castro de Donramiro, la cual proviene de dicha herencia.

En 1954, se incorpora como profesor de Formación Religiosa al recién creado Instituto Laboral de Lalín. En abril de 1956 firma como cura párroco, ecónomo encargado de Lalín y unidas. En 1960 es Teniente Arcipreste, título que le atribuye el ecónomo de Cello donde autoriza el matrimonio de una feligresa. Con Victoriano Sucasas se suceden en Lalín una serie de presbíteros coadjutores de gran recuerdo entre el vecindario.