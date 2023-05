Queda poco más de un mes para vivir una nueva edición de la Rapa das Bestas y Sabucedo ya comienza a trabajar. La asociación Rapa das Bestas anunció ayer su amplia oferta musical para una celebración que este año arranca el viernes 7 de julio y finaliza el lunes 10. Por el medio habrá actuaciones musicales repartidas a lo largo de toda la jornada, pero especialmente por la noche.

El plato fuerte en ese sentido será la celebración de una nueva edición del Rapasons, el festival que tendrá lugar en la noche del viernes en el curro de Sabucedo. Este dará comienzo a las 23.00 horas, contando con cuatro propuestas musicales. La primera está protagonizada por la redondelana Sheila Patricia, quien ya participó en los actos de la Rapa das Bestas en anteriores ocasiones, dejando un gran sabor de boca. Tras la cantante gallega actuarán Balkan Bomba, Brinkadelia Troupe y Funkiwis, en una fiesta que se alargará hasta bien entrada la noche. El mismo día pero como aperitivo está previsto un pasacalles a cargo de A Tralha da Terra de Montes. Será a partir de las 20.00 horas.

Ya en la jornada del sábado, la música comenzará a sonar a las 14.30 horas en el Palco da Fonte. Los protagonistas serán Udra. A las 16.00 horas y sobre el mismo escenario tocarán Fanfarria Taquikardia. Después la música y el baile entrarán de nuevo en el curro de Sabucedo de la mano de la asociación Tequexetéldere de A Estrada, que entretendrán a los asistentes al primer curro del año hasta la llegada de las bestas y aloitadores.

Al finalizar tocará Mekánica Rolling Band. Posteriormente la fiesta se trasladará al Campo do Medio, donde un año más tendrá lugar la verbena. En esta edición contarán con la música de La Banda de Ayer y Flavia Blanco Show.

Ya el domingo a las 11.30 horas será Gabriel Reboredo quien tenga la oportunidad de amenizar la espera en el curro. Al terminar la música la pondrán los Festicultores Troupe. A las 16.30 horas se celebrará un festival en el Palco da Fonte, contando con Pandereteiras do Val de Quireza, Polo correo do vento, Pakolas y Catuxa Salom. A las 23.00 horas volverá la verbena al Campo do Medio, esta vez con las orquestas Miramar y Dolce Vita.

Durante los tres curros también contarán con la música de Airiños de Caldelas.