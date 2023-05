Teresa Fernández está a la espera de que el Concello de Silleda dé respuesta a un escrito presentado el pasado 26 de abril en el que da cuenta de las dificultades que tiene ella y su familia para conciliar el descanso, por los ladridos de los ocho perros de un vecino. Los canes están en una perrera a 84 metros de distancia de su casa y cumplen con todas las instalaciones que requieren este tipo de habitáculos para canes. La afectada indica que solo molestan a su familia, por la orientación de la perrera, y que en su momento el dueño sí colocó mamparas que atenuaban mucho los ladridos.

Esas mamparas se colocaron en invierno pero ahora ya no están en la perrera, y han sido sustituidas por telas que, como indican la afectada, no atenúan los ladridos. Los canes residen en Casardoño, en Saidres, desde hace casi un par de años, desde la primavera de 2021. Los afectados, un mes después de la llegada de los perros, hablaron con el dueño para ver si podía reducir el impacto de los ladridos de los canes. Fernández cree que la perrera cuenta con un sistema anti ladridos, pero sospecha que no está en funcionamiento de forma continuada.

Por eso, en agosto de 2021 recurrió al Concello de Silleda alertando de los “problemas de salud y privación de sueño” que causaban los ladridos de los canes, en cualquier momento del día o de la noche. Silleda envió una patrulla del Seprona, que certificó que los canes sí estaban bien atendidos. Los agentes expidieron un escrito en el que la familia demanda una barrera de protección de ruidos.

En julio del año pasado la familia volvió a emitir un escrito al Concello para que “se tomen las medidas de derecho que estimen oportunas” contra esos ruidos. Apuntan que el Código Penal establece sanciones para quien provoque emisiones y ruidos, mientras el Código Civil responsabiliza a los dueños de animales de los perjuicios que pueda causar.

A través de un abogado se le remitieron cartas a los dueños de los canes para que construyesen sistemas con los que reducir el impacto de los ladridos. Fue así como consiguieron que colocasen las mamparas, pegadas a la propia perrera. La familia confía en llegar a un acuerdo, después de que talasen un cerezo cuyas ramas ya había sobrepasado a la finca del dueño de los canes.