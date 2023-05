El portavoz del Partido Popular de Lalín, Pablo Areán, lamenta que una nueva muestra de la “incompetencia” del cuatripartito se traduzca en una demanda al Concello por “un proyecto con numerosos defectos” encargado por el gobierno anterior y que no contemplaba el acceso a los predios de los vecinos.

Los populares alegan que la obra de la Avenida Cuiíña no tenía negociados los terrenos, se preguntan por se donde iban a construir los accesos a las fincas y acusa a Compromiso, PSOE y BNG de buscar “utilizar políticamente” a los propietarios en la recta final de la campaña electoral. El partido que ostenta el gobierno aseguró que tuvo conocimiento ayer de la demanda, 48 horas de la jornada de reflexión, aunque presentada hace una semana. Y que esta se añade a la que cursaron en su día vecinos de la rotonda del Montserrat, por los defectos en el diseño de las rasantes que dejaban perjudicados a varios propietarios, entre ellos al dueño de un bajo en el que el acceso se dejaba muy en precario y a lo que dieron a la razón. El PP aprovecha la valoración del contencioso para recordar otras obras del ejecutivo anterior mal ejecutadas y que provocaron problemas de seguridad en la calle Calvo Garra o carencias en Vidal Abascal. Asimismo, cita otros proyectos “heredados” como la senda peatonal de la Carballeira do Rodo o la Ponte dos Cabalos, “que tuvieron que tramitarse para no superar los plazos y no agravar el coste para las arcas municipales”.

Mientras, PSOE y BNG valoraron el alcance del contencioso dado a conocer ayer por los afectados. Los socialistas consideran “intolerable” que vecinos tengan que denunciar al Concello por una “ocupación ilegal” e instan al gobierno a pronunciarse. Su grupo municipal recuerda que no es el primer problema que tuvieron estos propietarios, ya que en las obras no se contempló una entrada para las fincas. “Ya lo denunciamos y escuchamos a los vecinos para buscar una solución, pero parece que les toman el pelo y ahora vienen con otro problema que, de ser así, es mucho más grave”.

Reunión con el alcalde

Indican que a tenor de la demanda, la obra abarcó espacio de estos terrenos, “hecho que ya comunicaron al gobierno, en concreto al alcalde y la concejala de Urbanismo, pero del que se hicieron oídos sordos, porque esa es su manera de gobernar, pasar por encima de la gente”. “Crespo siguió adelante, porque estaba preparando la campaña y no se preocupó por solucionar el problema”.

Y recuerda que estos afectados son los mismos de las fincas que el alcalde quiere expropiar para el complejo deportivo anexo al Arena “porque no fue capaz de sentarse con ellos a negociar”, concluye el grupo socialista.

Mientras, el BNG considera que“la prepotencia del gobierno del PP vuelve a llevar delante de los tribunales a Lalín”. Su candidato, Francisco Vilariño, recuerda que ya el pasado 7 de marzo “le advertimos a Crespo que dejase de ser prepotente y que se sentase a dialogar y llegar a acuerdos con los afectados”. Después de más de dos meses, lamenta que “lo que le advertimos que podía pasar al final pasó, porque el PP sigue tratando a los vecinos y a sus derechos con prepotencia y chulería” y lamenta que los propietarios de estos predios lleven meses intentando hablar con el gobierno municipal sin obtener respuesta alguna, “una actitud prepotente indigna de representantes públicos” y dice que la sentencia recaerá ya sobre la próxima corporación. “Nosotros sí dialogaremos con los vecinos y llegaremos a acuerdo con ellos, evitando un nuevo perjuicio para a las arcas municipales”.

“El gobierno de Crespo lleva mucho tiempo jugando alegremente con el dinero de los vecinos con absoluto desprecio por lo público, beneficiando a amigos y comprando voluntades políticas con el dinero de todos”, algo que asegura Vilariño “va a finalizar el próximo domingo.