La Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada acogió en la mañana de ayer una reunión del patronato de esta institución pública, una sesión de trabajo que sirvió para la aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2022, un año en el que los eventos organizados en este recinto ferial estradense recibieron la visita de alrededor de 10.500 personas.

Los integrantes del patronato se dieron cita a las 10.00 horas. En esta ocasión estuvieron presentes Manuel Heredia (Xunta de Galicia), Óscar Durán (Concello de A Estrada), Miguel Ángel García y Lucía Pedroso (Cámara de Comercio de Vilagarcía), y José Luis Terceiro, Javier Varela y Olga Iglesias, en representación de la Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada.

Además de las cuentas anuales se presentó el informe de los auditores en el que “se indica que las cuentas anuales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la popularmente conocida como Fundación do Moble a 31 de diciembre de 2022. Según se desprende de las cuentas aprobadas en la jornada de ayer, el resultado del último ejercicio económico arroja un saldo de -25.895,53 euros.

En el último ejercicio de referencia, la Fundación de Exposicións e Congresos desgranó un calendario ferial que precisó la contratación eventual de 26 trabajadores. Los miembros del patronato pudieron conocer el resultado de cada uno de los eventos convocados. De este modo, las ediciones número 62 y 63 de la Feira de Antigüedades generó para la entidad organizadora un resultado positivo de 8.607,94 euros.

Por su parte, la Feira de Oportunidades do Comercio favoreció las arcas de la entidad organizadora con 3.856 y el sexto Salón do Vehículo de Ocasión generó un resultado positivo de 6.503,70 euros. Cabe recordar que este recinto ferial tiene, desde sus orígenes, entre sus principales cometidos la organización de la Feira do Moble de Galicia. Este certamen sectorial es, también, el que más beneficios genera para la entidad pública. En concreto, la última edición de esta feria obtuvo un resultado de 23.236,37 euros para la organización, al margen de la cifra de negocio que haya podido ofrecer para los expositores, tanto durante la feria como a través de las posteriores operaciones comerciales.

El presupuesto de la Fundación de Exposicións e Congresos se liquidó en el último ejercicio por un importe de 211.509,86 euros. Se indicó que todas las facturas contabilizadas a 31 de diciembre de 2022 están pagadas y que el importe de la amortización asciende a 30.231,43 euros. Esta situación se interpreta como un indicio de que, si no se tiene en cuenta esta amortización, el balance del último año de la entidad pública quedaría con un resultado positivo de 4.335 euros.