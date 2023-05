O Salón de Alimentación do Atlántico, Salimat A Banca, volverá incluir no seu programa os Encontros Internacionais de Compradores, un espazo de negocio que lles facilita ás empresas presentes no certame a apertura de novos mercados en España ou noutros países. Salimat celébrase no marco de Feira Internacional Abanca Semana Verde, do 8 ao 11 de xuño.

O salón ofreceralles aos seus expositores a oportunidade de amosarlles os seus produtos a 27 importadores e distribuidores alimentarios de 18 países, como Alemania; Bélxica; China; Dinamarca; España; Francia; Italia; Irlanda; Lituania; México; Noruega; Países Baixos; Polonia; Portugal; Reino Unido; Suecia; Suiza e, por primeira vez, Filiponas. Haberá reunións axendadas en funcións dos intereses de ambas partes, durante todo o primeiro día da feira e ata o mediodía da segunda xornada. Dos participantes, 22 son importadores e os cinco restantes compradores nacionais. Ademais destas reunións de negocio, os Encontros Internacionais de Compradores incluirán dende o 9 de xuño pola tarde e ata o domingo 11 pola mañá unha actividade na que participará a maioría de importadores e distribuidores. Trátase dunha visitas a varias empresas galegas e tamén a distintos enclaves turísticos da comunidade. Cabe engadir que estes encontros son unha ferramenta comercial moi eficaz, sobre todo para a pequena ou mediana empresa,dado que ten a posibilidade de que as súas propostas sexan incluidas na carteira de produtos dos compradores e nos lineais da gran distribución.