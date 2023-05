O estudantado do colexio María Inmaculada, de Silleda, celebrou onte o seu Festival das Letras Galegas no auditorio da Semana Verde. As actuacións comezaron ás 15.00 horas e estiveron centradas na música e no baile tradicional galegos. Ademais dos pases dos distintos cursos tamén houbo unha actuación do grupo de baile e música de raíz Aires do Trasdeza. Ao longo do curso, este centro educativo tamén organiza outras actividades no auditorio da Semana Verde, como o festival de Nadal, con teatro e música. Para rematar este ano lectivo, o centro ten previsto un acto de graduación, o vindeiro 21 de xuño.