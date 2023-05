Los votos del chapapote

No todos los políticos son iguales. Cierto. Pero sí hay tópicos en los que la inmensa mayoría, por no decir todos, acaban cayendo. Y uno de ellos es la utilización del chapapote en vísperas de las elecciones. Tal es el frenesí que estos días es difícil caminar por cualquiera de los municipios de ambas comarcas sin que, antes o después, nos demos de bruces con el negro elemento. Calles y carreteras que llevaban cuatro años, o más, dejadas de la mano del político de turno reciben estos días sus baños asfálticos o, en el peor de los casos, los parches que disimulan lo que antaño fueron baches y a menudo han pasado a ser socavones o auténticos pedregales.

“Llevo cuatro años sin ver una máquina del Concello por la zona, hoy dos trabajando para aglomerar, al parecer todo el día”, constataba una vecina de Agolada en redes sociales, al tiempo que añadía: “Muy bien, pero a mi no me vale”.

No hace mucho era un vecino de Trasdeza el que avisaba al resto de la parroquia, a través del grupo de WhatsApp: “Si tenéis la pista mal, id al ayuntamiento, que están las máquinas del asfalto por Ponte, huele a campaña electoral”.

En Lalín, hubo momentos en los últimos días en que no sabía uno donde meterse para no dar con una vía cerrada por obras, pues a las que estaban en marcha en la Avenida Xosé Cuiña y al inicio de la reurbanización de Areal se unieron los asfaltados integrales de calles como Memorias dun Neno Labrego o Nuno Eanes de Cercio. Quizás por las prisas, el pintado de la primera se ha dejado los pasos de peatones en plena zona escolar, para desconcierto de alumnos del CEIP Xesús Golmar, como refiere la anécdota relatada por un vecino: “Vete a cruzar por el paso de cebra”, le dijo, como de costumbre, a su hija. “Pero, papá, si no hay”.

Valgan estos casos como ejemplos, pero podrían ser otros en cualquiera de los territorios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. La fiebre del asfaltado preelectoral es un clásico que, por lo visto, no ha perdido vigencia y no entiende de colores políticos –al menos no de la gama que gobierna estas latitudes–. Parece difícil de creer que, aún a día de hoy, estas actuaciones de prisa y corriendo de última hora puedan recibir premio en forma de votos. Pero así debe ser. De otro modo, no se entendería semejante afán por que no quede rincón del término municipal sin olor a chapapote. Vamos que el “ahora se acuerdan de venir” no acaba cuajando en la amenaza que aparenta. ¿O tal vez sí? Realmente, ¿hay quien decide dar su voto a una opción política porque, en el tiempo de descuento, le venda el favor de haberle asfaltado la pista? A nuestros gobernantes –y, si las hubiere, me perdonen las excepciones– así se lo debe parecer.