Nova Alternativa explicará mañana su línea de acción para el próximo mandato en el mitin central, en el auditorio Xosé Casal y a partir de las 21.30 horas. La agrupación que lidera Manuel Souto explicará el porqué de su nacimiento (tres de sus miembros fueron ediles del PP) y sus propuestas para un Concello organizado y bien planificado.

Desde hace días, Nova Alternativa reseña que los programas electorales de otros contrincantes incluyen cuestiones que o no cubren necesidades reales de los vecinos o son inasumibles económicamente. Frente a estas opciones política, Nova Alternativa hará ver a los vecinos que “nuestra acción política pasa por el rigor y no por hacer castillos en el aire”. Por ello, en caso de tener que plantear acuerdos con otros partidos para formar gobierno, ya adelanta que no negociará con formaciones que no planteen medias “hechas desde el sentido común y la responsabilidad” y que no supongan un problema financiero.