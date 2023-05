Como todos os primeiros sábados de xuño dende fai 24 edicións, o mosteiro de Carboeiro e a súa contorna acollerán o día 3 os Encontros de Música Tradicional, organizados pola Asociación Intercultural Santa Ferreña. O programa comeza ás 12.30 horas, coa sesión vermú e a poxa das andas previa á procesión de Santa Ferreña, acompañada polos papamoscas de Viravolta. Este ano, como indican desde a organización haberá coca, esa especie de dragón que tamén figura no cartel dos Encontros inspirado no cadro de As meninas de Velázquez.

A exposición Da túa man para a miña, de Fran Rodríguez Casal, poderá visitarse ao longo da xornada. A protagonista é a súa aldea, Traspiela (en Fornelos de Montes), recollida tanto en imaxes fotográficas como en vídeo. A mostra estará complementada con títeres da citada compañía Viravolta. Esta exposición xa puido verse en Santiago de Compostela en xuño do ano pasado O título responde a unha cantiga de serán das aldeas, e o contido é unha reflexión sobre a relación entre a paisaxe e a persoa, así como sobre a comunidade e a súa desaparición como concepto no rural galego.

Unha das novidades da edición deste ano está no xantar. Ofrece unha opción vexetariana (empanada e arroz con verduras e cogomelos) e outra omnívora (entremeses e xarrete), que nos dous casos inclúen sobremesa, pan, viño ou auga e café con gotas. Custa 22 euros para as persoas adultas e 11 para as que teñen menos de 11 anos. Ademais, os menús poden mercarse de forma anticipada ata este luns, día 29, ou ata a fin do lote destinado a esta venda anticipada, a través do formulario en liña bit.ly/xantarcarboeiro2023, e o pagamento só pode realizarse a través de Bizum. O día 3, eses tickets para xantar xa mercados poden retirarse no posto. De todas maneiras, unha porcentaxe dos tickets de xantar van reservarse para a venda in situ. Haberá, tamén, bocadillos e empanadas á venda na cantina.

Feira de artesanía

Ao longo da tarde están previstos xogos populares e tradicionais, da man da ludoteca itinerante de Sororas e abertos a todas as idades, así como o tradicional Recuncho do tocar no claustro do mosteiro para os que desexen un espazo máis recollido, e a contada do narrador e poeta lalinense Celso Fernández Sanmartín, que leva a Carboeiro a historia Dous leós, un caldeiro de limós e un azucareiro de cristal. A intervención de Sanmartín será na igrexa do mosteiro.

Como en anteriores edicións, haberá unha feira de artesanía con postos de diversos produtos elaborados en pedra, cerámica coiro, maderia, fibras naturais ou materiais de refugallo, en forma de abelorios, instrumentos, complementos ou xoguetes. Os postos escollidos para asistir son da comarca, teñen participado noutras edicións e ofertan produtos relacionados coa cultura popular tradicional galega ou empregan o galego.

Na festa tamén estarán presentes “auténticos tesouros vivos foliaderos de xeracións anteriores”, como sinala a organización, que aproveitará a festa para transmitir e compartir os seus saberes coa xente máis nova. Conforme se vaia facendo de noite, haberá foliada “ata que o corpo aguante” como manda a tradición destes Encontros. Para quen o desexe, haberá unha zona de acampada á beira do río Deza.

Dende a Asociación Intercultural Santa Ferreña lémbrase que esta festa é posible “grazas ao traballo desinteresado e laborioso de moita xente” para o que agradecen a máxima comprensión e colaboración de todas as persoas que asistan o día 3. Animan, tamén, a consumir na cantina da festa para axudar a sufragar os gastos e propiciar vindeiras edicións “nas que seguir a encontrarse ao berro de Viva a xunventude e a xente vella que non morra!”.