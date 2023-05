A Estrada volvió a responder en la segunda jornada de la Festa do Salmón. Empezando por las tapas, ayer le tacaba el turno al itinerario que cubría los siguientes establecimientos: Mesón,Eureka, Oasis, Amadeus, O Lar, Malo Será, la Bodeguiña, Café Central y Regenjo.

Cada tapa tenía un precio de 2,5 euros y fueron muchos los estradenses que no quisieron que pasara el día sin probarlas. No obstante, el día estuvo cargado de muchos eventos más destinados a levantar el ánimo en la villa. Empezando con la apertura de una muestra de artesanía en la Alameda Municipal a las 10.00 horas, además de la continuación de la exposición de “Tecedeiras: arte e talento na sombra”, una colección de Manuel Rodríguez Calviño que luce en la Sala Abanca hasta hoy a las 20.30 horas. A las 13.00 la protagonista era la Zona dos Viños con una sesión vermú a cargo de Satifayers rock band y ya por la tarde la agenda estaba completa. A las 19.00 horas dos opciones: en el Teatro Principal el Festival folclórico do Salmón con Tequexetéldere y el Grupo de Danzas La Esteva de Segovia, mientras que en la Alameda tocaba el grupo de casa, Noxo, y a las 22.00 horas ponía el broche de oro Musikenos con el Salmón Rock.

Por otra parte, hoy tendrá lugar la tercera y última jornada de esta fiesta gastronómica con varios eventos que tendrán como escenario central la Praza do Mercado. En primer lugar, a las 12.00 horas Valentín García Gómez leerá el pregón y acto seguido Juan Andrés Fernández Castro recibirá el Salmón de Ouro. A continuación tendrá lugar la degustación popular con Os Peares, Malo Será, La Bombilla, Velis, Cervela, A Casa do Pan, Pazo de Xerlín, Samaná, Río Liñares y Mister Pizza, acompañados del concierto a las 13.30 de la BigBand Carlos Barruso. Para finalizar la Coral Polifónica despedirá la fiesta con un concierto a las 19.00 horas en el Teatro Principal.