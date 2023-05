“O que busco nun viño é franqueza, non me gusta a industrialización”

O próximo sábado 27 celébrase en A Estrada un obradoiro sobre a elaboración de viños caseiros impartida polo vinicultor e enólogo estradense Paul García Cebeiro, coñecido máis ben como Paul Cebeiro. Este estivo á fronte da xestión da marca Pazo de Galegos, un DO Rías Baixas procedente das terras do Ulla. O experto comparte con FARO as vicisitudes deste infinito mundo que supón e viño, así como as cuestións sobre as que versará o curso, que terá lugar na Sala Abanca e conta cun prezo de 15 euros por persoa.

–En que consiste ser viticultor e enólogo?

–Como viticultor, dende fai máis de vinte anos estiven traballando en viñas, plantándoas, coidándoas. Unha vez hai colleita, toca facer a vendima e despois podes vender a uva ou elaborala. Eu facía o segundo e aí é cando entra xa o tema de enoloxía. A parte de facer o meu viño coas miñas uvas, aínda que tamén compraba algunha, eu tamén asesorei a pequenos colleiteiros, moi domésticos, para mellorar nas cuestións técnicas tanto na viticultura como na enoloxía.

–Cando comezou vostede a meterse neste mundo?

–Podemos dicir que no 2008 foi cando me fixen responsable único da adega Pazo de Galegos, con dúas marcas, Pazo de Galegos e Cebeiro, como o meu segundo apelido. Era unha pequena adega da DO Rías Baixas e tiven a sorte de facer as cousas ben e de aí que tivera premios tanto a nivel nacional como internacional. De todos xeitos, a min o interese polo mendo dos viños venme de pequeno.

–A que se refire cando di que lle vén de pequeno? Que o levou a interesarse neste tema?

–Eu son fillo de emigrantes galegos en Inglaterra, de aí que me chame Paul. Nacín no Reino Unido e crieime alí ata os oito anos. Meu pai tiña un restaurante na cidade na que vivíamos, Canterbury. El era un apaixonado do viño e de feito o seu negocio tiña a carta máis ampla de toda a cidade nesta area. Cando a morriña chamou e quixeron volver para Galicia, meu pai buscou unha propiedade que tivera asociada tradición viticultora. Asentámonos así no Ulla e dende entón vivín esa tradición. Podo dicir que pasei directamente do colacao ao viño.

–Vostede xa non está á fronte de Pazo de Galegos, cales son os seus novos proxectos

–Efectivamente, tiven que deixar de traballar durante un tempo por cuestións de saúde. Agora que estou mellor a miña idea é continuar con unha das marcas que xestionaba, Cebeiro. Esta era, digamos, a máis exlusiva. Se sacabamos unha produción de 25.000 botellas, que de por si xa é pequena, 20.000 era para Pazo de Galegos e 5.000 era para Cebeiro. O nome está vencellado a meu avó materno, que foi o primeiro viticultor da familia.

–Que viños recomendaría? Que é o que busca vostede nestes caldos?

–Teño que dicir que nunca recomendaría unha marca, porque o bo do viño está en desfrutar do momento. De feito, non é o mesmo probalo na adega que mercar a botella na casa, o sabor e a experiencia son completamente distintos. Hai que ter en conta ademais os acompañamentos, a maridaxe, a temperatura... pero podo dicirche que o que eu busco nun viño é franqueza. Non me gustan os viños industriais. É máis, paréceme un pecado industrializar a súa elaboración. Prefiro as producións pequenas, que se un ano non conseguen o mesmo resultado non importe, porque iso é o normal.

–Para rematar, fáleme do obradoiro que imparte o próximo sábado. En que consiste?

–Pois antes de nada busca reivindicar unha tradición que se está perdendo, que é a de elaborar viño caseiro. Digamos que non existe trasmisión interxeracional, aínda que si que hai casos puntuales de xente nova que se interesa nisto. Mais a finalidade última é dar a coñecer as técnicas necesarias non só para mellorar a calidade dos caldos que se elaboran na casa, senón tamén para increpementar a súa capacidade de conservación, pois é unha pena que por non ter estas cousas dominadas se boten a perder as colleitas e a produción.