Crespo consolida su mayoría por la caída de Compromiso, al que supera el PSOE

El histórico José Crespo Iglesias blindará la mayoría absoluta que le permitirá seguir siendo alcalde de Lalín. El PP obtendrá casi la mitad de los votos que se emitan el próximo 28 de mayo, según la encuesta realizada por DYM para Prensa Ibérica y FARO DE VIGO, que vaticina un descalabro de Compromiso por Lalín, pues perdería casi la mitad de sus apoyos y conseguiría, en el mejor de los casos, tres concejales. Quienes rentabilizarían su papel de oposición serían PSOE, con un escaño más y cinco en total, y BNG, que sumaría otro o incluso dos más al único que tiene hasta la fecha.

El Partido Popular no solo volvería a ganar las elecciones, sino que incrementaría su apoyo para consolidar su mayoría absoluta. Si bien en 2019 tocó fondo con un 43,1% de los votos (en 2015 había logrado el 44,7%), la confluencia de ocho candidaturas le favoreció a la hora de repartir las actas y le permitió “reconquistar” la alcaldía, en palabras del propio Crespo. Cuatro años más de gestión le habrían bastado para ensanchar su base electoral y cosechar el 48,8% de los sufragios, revalidando así los once concejales que marcan la mayoría absoluta.

La formación de Cuiña pasaría de cinco a dos o tres representantes

Casi tres décadas en el poder no parecen pasar factura a Crespo Iglesias, uno de los alcaldes más veteranos de Galicia. Desde que, el 3 de febrero de 1990, sucediera a Xosé Cuiña solo ha dejado de ejercer durante el mandato del hijo de este, Rafael, entre 2015 y 2019. De cumplirse los pronósticos, la del 28-M sería la octava mayoría absoluta para un político que es ya todo un referente en el municipalismo gallego.

Solo la “revolución necesaria” anunciada por la única mujer candidata, Alba Forno –relevo del fichaje que en 2019 supuso el histórico sindicalista agrario Román Santalla y que no alcanzó los resultados esperados– igualaría en crecimiento a la propuesta del actual regidor. El PSOE ganaría un representante en la corporación municipal al obtener casi la cuarta parte de los sufragios, un 24,6%, frente al 18,7 de hace cuatro años, lo que le consolidaría como primera fuerza de la oposición. Este incremento de siete puntos porcentuales es prácticamente equivalente al descenso que experimenta la agrupación local de Compromiso por Galicia.

En efecto, según la encuesta del Instituto DYM, la formación liderada por el exalcalde Rafael Cuiña es la que sale peor parada: se haría con el 13,5% de las papeletas emitidas, muy lejos del 20,7% de hace cuatro años. Este descalabro dejaría con dos o tres concejales al partido político que, con seis actas, lideró entre 2015 y 2019 el gobierno de coalición cuatripartito. No obstante, en las dos anteriores citas municipales Compromiso supo rentabilizar como nadie la campaña electoral, movilizando a sus electores especialmente en su recta final.

Pisándole los talones a CxL se situaría el BNG, que podría ver incluso triplicada su presencia en el salón de plenos. La formación nacionalista pasaría del 7,1 al 12,8% de los votos, de modo que su líder, el veterano Francisco Vilariño, dejaría de actuar en solitario para formar grupo municipal con uno o dos compañeros.

En definitiva, de confirmarse el crecimiento del PP hasta lograr casi la mitad de los votos, parece difícil que pueda perder la mayoría absoluta. La única opción, según el referido sondeo electoral, pasaría por que Compromiso y BNG viesen confirmadas sus mejores expectativas y lograsen tres actas cada uno, siempre que los socialistas afianzasen la quinta, claro está.

DYM realizó 200 entrevistas –telefónicas y online– entre el 5 y el 17 de mayo de 2023, aplicando cuotas específicas de la población representada por cada una de ellas de sexo, edad y actividad laboral. El margen de error para los datos en el total de la muestra es del 7%.

Forno es la más valorada y Vilariño, el único suspenso

¿Quién no conoce a José Crespo Iglesias en Lalín? Casi treinta años como alcalde hacen que sea prácticamente imposible que haya alguien en el municipio que no sepa quién es. Su notoriedad es palmaria, aun a pesar de que se reduce en unas décimas su conocimiento, pues hace cuatro años estaba en el 99,2% y ahora baja al 98,5%. Además, su dilatadísima trayectoria municipal no parece pasarle factura en forma de desgaste, pues su nota incluso mejora un par de décimas con respecto a 2019 y alcanza el 5,3.

Le supera por muy poco (5,4) Rafael Luis Cuiña Aparicio, que cede una décima con respecto a la nota que le ponían los encuestados por DYM hace cuatro años, cuando optaba a la reelección como alcalde. También merma ligeramente su popularidad, pues entonces afirmaban conocerle el 95,9% de los electores y ahora, después de cuatro años como líder de la oposición, dicho porcentaje, aun siendo muy elevado, baja hasta el 94,3%.

La mejor nota, rozando el “bien” en términos académicos, corresponde a Alba Forno Crespo, la candidata del PSOE, a pesar de ser la menos conocida por los electores, pues uno de cada cuatro no sabe quién es. Es la primera mujer que opta a la Alcaldía de Lalín por el PSOE, de cuya agrupación local fue elegida secretaria general en marzo de 2020. Empleada en el mundo de los seguros, Alba Forno también gestiona una ferretería con su marido, con el que tiene dos hijos. “Habrá gente que piense que mi juventud es algo negativo y que lleva consigo falta de experiencia, pero es todo lo contrario: llevo cuatro años en la administración pública y más de diez como asalariada”, dijo en su presentación.

Francisco Xavier Vilariño Taboada es el único de los cuatro candidatos que no llega al aprobado: 4,5 es la nota media que le otorgan los participantes en la encuesta. Sí es muy conocido por parte de los vecinos (88,3%), pues acumula una larga trayectoria en la corporación: se estrenó como candidato en 2007 y, tras integrar el cuatripartito, repitió en 2019.