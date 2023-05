Cabezudos e música de banda para seguir festexando as Letras Galegas

A capital dezá acolleu onte novas actividades dentro da programación de Lalín nas Letras, coa que festexa dende o mércores o Día das Letras Galegas. Así, pola mañá houbo un pasarrúas cos cabezudos de Laxeiro e, en torno ás 13.00 horas, a Banda de Vilatuxe ofreceu un Concerto das Letras Galegas no kilómetro 0 da vila. Pola tarde, e xa no Salón Teatro, A Carballeira de Cercio representou o seu espectáculo O Naranxo de Ramón de Valenzuela. A programación do 17-M remata hoxe domingo con outras dúas propostas: ás 13.00 horas e tamén na Praza da Igrexa está previsto o concerto Levaino!, de Xurxo Fernandes. Xa pola tarde, no Salón Teatro ás 20.00 horas proxectarase a película As bestas, de Rodrigo Sorogoyen e que recolle imaxes filmadas en Sabucedo. A programación de Lalín ofrece desde o mércores un Serán das Letras e unha sesión para Os e As Mirlotís.