Raquel Miguéns nos atiende desde el hospital tres días después de someterse a una operación quirúrgica en la que le extirparon un tumor que tenía en el cerebro desde hace años. “Todo salió muy bien”, afirma con voz cansada pero con la satisfacción de aquel que ve la luz al final de un túnel muy largo. La estradense, conocida por ser una de las deportistas más laureadas del deporte estradense, ha vivido un largo calvario hasta este momento. Atrás quedan numerosos médicos y pruebas sin resultado. Nada servía para encontrar la respuesta a unos problemas físicos que venía arrastrando desde hace dos años y que cada día iban a más. Finalmente fue una endocrina la que terminó dando con la causa, un tumor que impedía que la hipófisis funcionase como debería y al que dijo adiós el pasado martes.

La estradense colgó ese mismo día en sus redes sociales un vídeo que tardó poco en hacerse viral. En realidad, se trataba de una grabación que realizó el día anterior y que pidió que se compartiese una vez superase la operación con éxito. En esta larga grabación, la jugadora de bádminton estradense contaba con todo detalle su largo y duro peregrinar hasta ese quirófano, un vía crucis provocado por los constantes problemas físicos que venía padeciendo.

“Llevaba once años hormonada y sabía que mi cuerpo no estaba bien"

“Hoy quiero contar algo, algo con lo que llevo lidiando más de dos años y que en un ratito me bajo a solucionarlo. Es mi historia y quiero haceros partícipes de ella. Si alguien está pasando por algo parecido, ojalá le ayude”. Con esta presentación arranca un relato que se inicia en marzo del 2021 cuando decide sacarse el anillo anticonceptivo. “Llevaba once años hormonada y sabía que mi cuerpo no estaba bien. Desde hace mucho tiempo venía sufriendo problemas de cansancio y de tiroidismo aunque no lo tuviese. Por eso decidí dejar de hormonarme. Al hacerlo fue una revelación porque ese malestar, las migrañas y el cansancio y el sueño constante se fueron”, recuerda.

Sin embargo ahí comenzaron a aparecer los problemas. “Al poco tiempo surgieron otros síntomas, entre ellos la pérdida de la regla”, explica. Esperó meses como le dijeron los médicos pero la situación no mejoró. “Fueron apareciendo cosas nuevas. Experimente cambios radicales. Engordé diez kilos de golpe, me dolían articulaciones y fui perdiendo vista en el ojo derecho”. Pasó por cinco ginecólogos y todos le decían que estaba bien o que podía ser menopausia precoz.

La solución a su problema terminó llegando a partir de una endocrina, quien, tras ver sus análisis, le mandó hacer pruebas en la cabeza. Ahí fue cuando se descubrió el tumor que estaba aplastando su hipófisis y todo a su alrededor, incluyendo el nervio óptico.

“Sé que tuve mucha suerte porque nadie relacionaba lo que tenía con un tumor en la cabeza”, afirma la estradense una vez sometida a la operación en la que le sacaron ese tumor. Finalmente, gracias a su posición no fue necesario abrirle la cabeza, sino que lo extrajeron por la nariz. “Fue todo muy rápido y la recuperación es menor”, afirma Miguéns, quien ya nota que recuperó algo de visión. “No sé qué pasará a partir de aquí pero lo voy a disfrutar al máximo”.

Un extenso palmarés con 17 títulos gallegos

La capitana del Ravachol de Pontevedra cuenta con una trayectoria deportiva envidiable, con más de veinte años de bádminton a sus espaldas. Ha sido campeona gallega absoluta hasta en 17 ocasiones, lo que la sitúa al mismo nivel de leyendas como Rafael Vázquez o Aida Rodríguez. En liga nacional, ha estado en diferentes equipos a lo largo de su carrera, alternando entre la División de Honor y la Primera Nacional. En los últimos años fue tres veces campeona de España sénior, sumando además cuatro medallas de plata y dos de bronce. Formada en las categorías inferiores del Club Bádminton A Estrada, pasó después por equipo como Oviedo, Casablanca, Triana y Clear Madrid. “Me gustaría estar en octubre en el Campeonato de España sénior”, afirma la estradense, que ayer por la tarde abandonaba ya el hospital. “Las buenas costumbres no se pueden perder y una de ellas es el bádminton”, afirma.