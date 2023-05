O neno que quixo ser alcalde

Manuel Cuiña Fernández, Ignacio Maril Pardo e Erea Rey Presas son os tres candidatos á Alcaldía de Silleda. Representan a PSOE, PP e BNG, mais aquí falan os nenos que foron e que, quen sabe, igual xa soñaban con ser alcaldes do seu pobo.

Como pai e agora avó, sei das necesidades da xente nova de primeira man Manuel Cuiña Fernández - Candidato do PSOE

“Nesta imaxe teño 6 anos. Foron os meus inicios na escola, nun edificio que hoxe é referente: o Centro Cultural Vista Alegre”, lembra Manuel Cuiña Fernández, alcalde de Silleda e candidato á reelección polo PSOE. “Gardo moi bos recordos desa etapa da miña infancia na que tiven como mestra a dona Katusa, á quen lle teño moito agarimo”, declara. Despois continuou a súa escolarización no salón parroquial da Bandeira (3º e 4º curso) para voltar a Vista Alegre e finalmente ao que hoxe é o CEIP Ramón de Valenzuela, formando parte da primeira promoción dese centro.

A un neno de hoxe “diríalle que temos un programa para todas as persoas, pero especialmente centrado na infancia e na mocidade, dende o servizo lúdico educativo ata axudas para que os nosos mozos e mozas poidan estudar e mesmo viaxar ao extranxeiro a aprender idiomas. Como pai e agora tamén avó, coñezo de primeira man as necesidades da xente nova, para quen ademáis de actividades tamén seguiremos renovando instalacións, como os parques infantís e creando outras novas como zonas de skate park ou de calistenia”.

Manolo, como o coñecen os seus, di que a súa vocación de servizo público venlle xa dende neno,o que se plasmou no seu paso por distintos colectivos culturais e deportivos. Foi presidente da SD Bandeira ou membro da directiva de Amigos da Empanada, amais de “socio de prácticamente todas as asociacións que hai no municipio dende que era moi novo, antes de estar na política”. “Ademais, sempre tiven moito cariño polo concello no que nacín, vivín sempre e seguirei vivindo. Nestes dez anos que levo como alcalde conseguimos transformar Silleda, modernizala... e queremos seguir completando os retos acadados como o desenvolvemento do Plan Xeral”, manifesta.

Os nenos son o primeiro que calquera político debería ter na cabeza Ignacio Maril Pardo - Candidato do PP

“Esta foto con meus avós di moito de min mesmo e o tempo ten igualmente moito que ver con Silleda. Foron eles os que me criaron como un neno feliz nos meus primeiros anos nesta casa de Lamela, e de alí me sentín, sinto e sentirei sempre, léveme onde me leve a vida e estea onde estea, sexa por estudos, por traballo ou por calquera outra cuestión. Sempre levo a Lamela e a Silleda comigo”, proclama Ignacio Maril Pardo, que repite como candidato do Partido Popular á Alcaldía de Silleda. Manifesta a súa convicción de que “os nenos son o primeiro que calquera político que queira ser alcalde debería ter na cabeza, eles son a base da Silleda do futuro e todo o que agora fagamos influirá nas súas vidas para ben ou para mal, co cal temos a responsabilidade de que sexa sempre para ben”.

Aos nenos Maril diríalles que “o voto é algo moi importante polo cal moitos dos seus avós loitaron, e que non é bo que deixen de elixir o que queren para o seu pobo, ou outros viran a facelo por eles. Falaríalle tamén de respecto polas ideas de cadaquén e diríalles que escoitasen, que escoitasen moito a todos os candidatos e escolleran a aquel en quen confíen”.

Confesa que quere ser alcalde “porque, precisamente, é o paso máis importante que podo dar para mellorar o futuro dos meus fillos e dos fillos de todos os silledenses”. “A vida lévate por moitos derroteiros e por diversas cousas veste na tesitura de valorar se merece a pena dar ou non o paso, cando de súpeto te das conta de que se tes unha posibilidade de intentar mellorar as cousas, non debes darlle as costas á mesma”, engade.

Esa imaxe recolle o amor e o esforzo dunha nai por ver feliz á súa filla Erea Rey Presas - Candidata do BNG

Erea Rey Presas, cabeza de cartel do Bloque Nacionalista Galego, é a debutante entre os candidatos á Alcaldía de Silleda e tamén a máis xoven, polo que a infancia quédalle moito máis preto no tempo ca os seus dous contrincantes. Así é que lembra moi ben as circunstancias en que lle foi tomada a fotografía que ela mesma aporta: “Estaba no patio do Colexio Público de Silleda, en infantil, e un profesor, do cal non recordo o nome, porque creo que estivo pouco tempo con nós, sacoume esa foto. Recordo que estaba moi contenta porque levaba os meus zapatos amarelos que tanto lle custaron a miña nai conseguilos porque só quería uns desa cor. Para min a foto representa a imaxe que recolle o amor e esforzo de miña nai por verme feliz, ou dunha nai por ver feliz a unha filla”, explica sobre o motivo da elección desa instantánea en concreto.

Que lle diría Erea Rey a un neno de hoxe, se puidera votala, para convencelo de que a súa é a mellor opción? “Diríalle que votase sen medo. Que se atrevese a facelo, porque aínda que a política lles poida resultar algo alleo forma parte do seu día a día –responde a aspirante nacionalista–. Que pensase no que lle gustaría mellorar ao seu redor e se puxeran no lugar doutras persoas, facendo uso da empatía e tendo en conta que o noso proxecto é aquel que vai loitar polo que precisen”.

Preguntada qué quere ser alcaldesa, Erea matiza: “Non quero ser ‘alcaldesa’, quero estar ao lado da xente. Quero que as necesidades da xente estean cubertas, e teñan unha representación que se preocupe polas súas inquedanzas dándolle prioridade a estas. Non quero un título, quero traballar pola xente; da mesma forma que me gustaría o que o fixeran por min como unha veciña máis de Silleda”.