La candidata del BNG a la Alcaldía de Silleda, Erea Rey, ofrece hoy un mitin en la Praza da Feira Vella de Silleda (20.30 horas) en el que explicará su programa en materia de urbanismo. Estará acompañada por el número 2 de su lista, Xerardo Díaz, y la parlamentaria Alexandra Fernández.

La planificación urbanística que propone el BNG pasa por humanizar los espacios urbanos de Silleda y de A Bandeira, para convertirles en “más vivibles” y naturalizarlos reduciendo el tránsito rodado y actuando contra el feísmo. El Bloque prevé, para esto, un Plan Urbano de Rexeneración Integral que concilie la movilidad, el aparcamiento y el embellecimiento de los espacios urbanos. Habrá zonas seguras para los peatones, áreas urbanas verdes para el ocio y una dinamización social de las villas que sirva para atraer gente. Así, se adecentará la estética de las medianeras en los dos cascos; se pondrán en valor los lugares de O Foxo, Toiriz, Toxa y Mourelos; y se humanizarán los barrios de Casas Baratas, rúa Morón-Camiño do Castro, República Arxentina-Praza do Emigrante-Camiño do Foxo-Avenida do Parque, todos con zonas amplias de aparcamiento colectivo. Otras medidas pasan por ampliar la Carballeira das Pedrosas y dotar de un sendero peatonal el contorno de Silleda.

En A Bandeira, se humanizará el entorno de la rúa do Parque y Praza Juan Salgueiro; habrá un espacio polivalente en la Praza da Feira-Praza de Pichel y se humanizará la rúa da Empanada y se limpiará la carballeira de la Rúa do Lavadoiro.