La Asociación de Amigos do Becerro Ecolóxico ao Espeto, presentó ayer la VII Fiesta Gastronómica do Becerro que tendrá lugar este domingo a partir de las 13:30 horas en la Casa do Pobo de Viascón, a un lado de la iglesia. En la cita se podrá degustar la carne con patatas, vino o agua, pan, café y roscón a través de un donativo de 20 euros en los establecimientos colaboradores. En el acto de presentación también estuvieron presentes el alcalde, Jorge Cubela, y José Balseiros, de la Consellería de Medio Rural.