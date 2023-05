Luis López Bueno (PSOE) y Mar Blanco (Móvete) protagonizaron ayer la primera rueda de prensa conjunta entre dos partidos realizada en A Estrada en campaña electoral. El motivo que esgrimieron ambos candidatos para las elecciones del 28-M fue la “situación económica del Concello”, que describieron como “dramática” debido a la deuda que la administración municipal tiene contraída.

El primero en intervenir fue López Bueno, quien situó la cifra del déficit en 10 millones de euros, una situación que el socialista achacó a que “vamos a crédito por año en el Concello de A Estrada”. La razón para estas discrepancias en los números tendría que ver con la “conflictividad laboral” en el funcionariado municipal, al que se le deberían, según manifiesta Bueno, “más de 2 millones de euros en atrasos”. Aunque señaló que el número exacto no es posible conocerlo: “cada vez que lo preguntamos no obtenemos respuesta de cuánto se le debe exactamente al personal del Concello”. A esto, apunta el alcaldable, habría que sumarle “las cuentas de cobradores pendientes ya que los presupuestos de 2023 todavía no se han aprobado”.

Tomó el turno de palabra entonces Mar Blanco, que hizo hincapié en “la irresponsabilidad que supone seguir sin presupuestos en mayo cuando deberían estar aprobados desde diciembre del año pasado”. Y continuó subliñando las consecuencias que esta deuda podría suponer para A Estrada. En concreto, ambos candidatos mencionario que esta es la tercera localidad de su categoría con más deuda de Galicia, superada únicamente por Viveiro y Vilanova de Arousa, esto en una situación de suspensión te,poral de reglas fiscales desde la pandemia, las cuales tanto López Bueno como Blanco recalcaron que van a volver y cuando esto ocurra, el concello estaría en el límite de deuda pública permitido antes de tener que atenerse a un plan financiero. Según el socialista, si se llegara a este punto “las competencias que no son municipales, como pueden ser los servicios sociales, pasarían a ser intervenidas y gestionadas por la Xunta”. “El Concello no tendría acceso a ayudas en muchos de estos campos” añadió.

Los portavoces de PSOE y Móvete finalizaron con una valoración política que se redujo a la pregunta: “¿dónde está el dinero?. Que posteriormente respondieron haciendo mención a “obras visibles” como la remodelación de la Praza da Feira o la humanización de la Calvo Sotelo, las pantallas del Smartparking o el baño inteligente.