O neno que quixo ser alcalde

O actual alcalde, Luis Calvo, medirá as súas forzas con Carmen Seijas, portavoz do PP, Rafael Méndez e Manuel Hilario García, concelleiros non adscritos que lideran por primeira vez unha lista, como Carmen. Mentres, o BNG volve á escena política local da man de Susana Tato. Este partido non presentaba candidatura desde 2011.

"O meu deber é axudarlles ás familias para que ningún cativo o pase mal" Luis Calvo Miguélez - Candidato do PAYJ

“A un neno ou nena eu diríalle que eles son o futuro de Agolada e que para min eles, xunto aos nosos maiores, son os máis importantes. Eu procedo dunha familia humilde na que meus irmáns e eu pasamos unha infancia complicada que nos obrigou a facernos mozos antes de tempo. Aínda que iso tamén nos levou a ser o que somos: unha familia moi unida que saimos para adiante. Por iso o meu desexo e deber como alcalde é ofrecerlles axuda ás familias para que ningún cativo o pase mal e poida desfrutar da súa infancia sen penurias”.

Así é cómo se presenta o candidato de PAyJ e actual alcalde, Luis Calvo, que engade que coñece ben aos máis novos de Agolada polos campamentos e polas actividades de conciliación. “Polo tanto, moitos destes cativos coñécenme xa persoalmente e saben que eu son a mellor opción”, asegura, lembrando que sempre se sentou a escoitar aos máis novos “porque, como digo, sempre teñen moito que dicir”.

É a segunda vez que se enfronta ás urnas, e explica que “quero repetir como alcalde de Agolada porque preciso de ao menos outros catro anos máis para continuar co noso proxecto. Facerse cargo por primeira vez dun Concello non é tarefa doada ante a falta de experiencia e máis cando había un gran abandono, unha débeda por diante e tocándonos vivir unha pandemia que paralizou todo. Por iso agora que xa temos o camiño feito precisamos continuar para chegar a nosa meta e poñer en marcha grandes proxectos, dos cales varios xa están en proceso”, explica.

"O meu pobo deume unha identidade e inculcoume a paixón polas súas xentes" Carmen Seijas López - Candidata do PP

“Escollín esta foto co meu irmán José Miguel porque, co tempo, foi o meu mellor compañeiro de xogos e o meu maior apoio, pero tamén quixen coller esa foto porque define bastante como son, moi protectora e sempre pendente dos meus, tratando de que todos ao meu redor estean ben, aínda que sexa a costa ás veces de sacar forzas de onde non as hai” explícanos a candidata popular á Alcaldía de Agolada.

Sobre qué lle diría a un neno ou nena pra que a votase, Carmen Seijas é taxante: “Serei mala política,pero non me saen as palabras para convencer a un neno de que me elixa antes que a outra persoa. Creo que os nenos están ben como están, que deben xogar e desfrutar da súa nenez e ao tempo aprender da vida que os rodea para ser, o día de mañá, persoas tolerantes. Polo tanto trataría de non facelos medrar antes de tempo forzándoos a elixir, porque iso, seleccionar o que é mellor para eles, é cousa nosa, dos seuspais, e somos nós os que debemos inculcarlle o respecto a todas as opcións sempre que as mesmas sexan pacíficas. O que si faría seria explicarlles o que son unhas eleccións, en qué consisten e por qué se fan”, engade.

Carmen encabeza por primeira vez a lista do PP, e ao preguntarlle por qué quere ser alcaldesa, di que “non é fácil de explicar, tiraría de tópico e diría que porque quero mellorar a vida dos meus veciños, pero é moito mais. O que máis me motiva é saber que é unha maneira de devolverlle ao meu pobo todo o que fixo por min, darme unha identidade e inculcarme a paixón por el e polas súas xentes”.

"A un neno diríalle que nunca deixe de vivir no rural" Rafael Méndez Guerra - Candidato de Xunt@s x Agolada

Na foto vemos a Rafael Méndez o día da súa Primera Comunión, rodeado de familiares e amigos. Así foi a súa infancia, cos seus irmáns, cos animais e con xoguetes artesanais. “Facíaos con madeira e como tampouco había moitos balóns incluso os facía de rollo de roupa vella. Nunca me faltou de nada”, lembra.

Se tivera que dicirlle a un neno ou nena por qué debe votalo, Rafael recalca que “podería darlle máis servicios como unha boa conexión a internet ou incentivar asociacións para que realizasen actos culturais e deportivos a nivel parroquial e municipal. Diríalles, en resumo, que non deixen de vivir no rural”.

Méndez, ex edil do PP, lidera unha lista por primeira vez porque “Agolada ten un potencial pra crecer como poucos concellos, estamos a 15 minutos da autopista a Ourense e dentro de pouco preto da que enlaza Lugo e Santiago”. Pero bota en falla máis vivendas que freen o asentamento de novos veciños noutros concellos ou un polígono industrial máis grande. Quere retomar a feira do 12, construir un centro de día e unha residencia para evitar que “veciños se vaian a xeriátricos da Cañiza ou de Verín”. Menciona, tamén, os saneamentos e traídas de auga e asesoramento para plantacións forestais.

"A miña prioridade é construir un centro de día" Manuel Hilario García - Candidato de Agrupación Rural

A imaxe que nos remite Manuel Hilario García, máis coñecido como Nolito, é dunha festa do San Pedro na súa parroquia, Merlín. Conta que se tivera que convencer a un neno de que Agrupación Rural é a mellor opción de goberno para Agolada, insistiría en que el é “ unha persoa honrada e honesta, para que ese neno ou nena cando teña idade para votar, teña en conta estas dúas virtudes á hora de escoller quén estará á fronte do seu concello”.

Foi edil de Rural e Medio Ambiente neste mandato a piques de rematar, con PAyJ, partido que abandonou de forma oficial en xaneiro. Agora, lidera a agrupación de electores “para tentar tranquilizar a crispación actual” na política local de Agolada. Ao preguntarlle por qué aspira á Alcaldía, indica que ten moi claras as súas prioridades: “construir un centro de día para a xente maior e activar unha liña de axudas a emprendedores”. E, de paso, quere loitar para que se manteñan abertos servizos como o centro de saúde ou o colexio, “que hai anos que xa deixou de impartir Secundaria”, remarca. Non descoidará outras áreas, como o mantemento de pistas ou o apoio a asociacións culturais e deportivas.

"Agolada precisa unha xestión correcta dos recursos" Susana Tato Pampín - Candidata do BNG

“Lembro ese columpio, que me fixo o meu avó cunha corda. Estaba no prado detrás da casa, na cerdeira á que me subía para comer as cereixas”. Susana Tato medrou en Lugo, “pero sempre fun de aldea, e así quero seguir sendo. En canto tiven a ocasión establecín aquí o meu fogar”.

Por iso opta á Alcaldía, porque “quero que o meu fillo e todos os nenos e nenas e mocidade de Agolada, se marchan de aquí, sexa por decisión súa e non porque non teñan oportunidades aquí”.

Se tivese que convencer a un neno de votar ao BNG, “diríalle que a nosa prioridade é darlle un futuro aquí, e que non se teña que ir lonxe cando medre. Porque Agolada ten futuro e só precisa unha xestión correcta dos recursos para non seguir vendo cómo se baleiran as aldeas”.

O BNG aposta por mellores infraestruturas e facilidades para a mobilidade, por promocionar os produtos do municipio e mellorar os problemas de vivenda. Quere ser alcaldesa, tamén, para axudar “a quen queira iniciar actividades empresariais e tamén loitaremos ao lado de quen queira quedar vivindo do campo. Faremos chegar a cultura e as actividades de lecer a todas as parroquias”, conclúe.