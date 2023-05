El gobierno de Vila de Cruces volvió a llevar ayer al pleno (extraordinario) un suplemento de crédito para abonar 313.000 euros de facturas. Los tres ediles del BNG y la concejala del PSOE votaron en contra, mientras que Manuel Souto, ahora del grupo de no adscritos tras presentar candidatura se abstuvo, y los tres ediles de Xuntos votaron a favor, de modo que este punto no salió adelante. Estaban ocho de los 13 concejales, porque no acudieron los cuatro que le quedan al PP ni Diego Pallares, ahora también del grupo de no adscritos y componente de Nova Alternativa, como Souto.

Desde el BNG Álex Fiuza explica su voto y el de sus dos compañeras en contra dado que de esos 313.000 euros, solo poco más de 62.000 corresponden a proveedores locales, en concreto a 23. “Los asesores de Xuntos cobran puntualmente, todos los meses, hasta facturar 120.000 euros al año”, lamentan desde el BNG, por lo que si estas facturas no se aprueban, tampoco cobrarían los asesores o la técnica de Urbanismo, cuya plaza tiene que ser convocada. Hay que recordar que esta modificación de crédito estuvo expuesta ya al público y alegó una empresa que llevó la coordinación de seguridad en obras entre 2016 y 2018 (durante el último mandato del PP) y que no figura en esa relación de facturas. Sí salieron adelante por unanimidad dos modificaciones de crédito para mejorar las instalaciones técnicas del auditorio Xosé Casal y para una modificación de medidas de la rúa Vázquez.