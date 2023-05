A biblioteca municipal de Lalín acolleu onte unha Sesión das Letras Galegas destinada aos membros do club de lectura Os e As Mirlotís. A actividade forma parte do programa Lalín nas Letras, que ofrece propostas culturais ao longo de toda esta semana. Hoxe venres está previsto un concerto de Roi Casal co seu espectáculo Son galego, son cubano, a partir das 22.00 horas na Praza da Igrexa.