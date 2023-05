Unha cerámica na rúa Trasdeza inspirada nun debuxo de Antonio Paz, Toño Catalino, sobre as feiras dos anos 50, o Espantallo Refugallo, tamén baseado noutro debuxo deste artista finado en 2016, na Avenida do Parque. E agora, o mural adicado ao Baldreu de Silleda, que se pode contemplar dende onte tamén na rúa Trasdeza (N-525), nun muro do número 85.

As tres obras teñen en común que levan a firma de Coas Mans Artesanía, que conforman Antonio González Abal e Lucía Ares Fondevila. Estes dous artistas, para darlle forma ao mural do Entroido de Silleda, traballaron en colaboración cos colectivos SIC Iniciativas Culturais e Amigos dos Baldreus, que estrearon esta nova figura o pasado mes de febreiro. Coma nas anteriores creacións de Coas Mans Artesanía, o Baldreu de Silleda elaborouse a base de cerámica e vidro. É unha figura silueteada e leva unha vasoira nas mans. Para o descubrimento desta nova mostra de arte na rúa, a organización contou coa participación de varios integrantes da Escola de Música de Silleda.

A presentación do novo mural tamén serviu para adiantar que no entroido do ano que vén Silleda incorporará novas personaxes inspiradas nas figuras mitolóxicas dos templos románicos de Carboeiro, Ansemil ou Breixa. Polo de agora, o único que avanzou Amigos dos Baldreus nas súas redes sociais é que anda a preparar lá de ovella para os festexos de 2024.

Bolsas para os comercios

O Día das Letras Galegas tivo tamén actividades de difusión no concello veciño de Vila de Cruces. O goberno local distribuiu entre os comercios e negocios de hostalería bolsas e manteis para conmemorar o 17 de maio, que puideron regalar aos seus clientes e clientas, a xeito de lembranza e tamén de reivindicación da importancia dun idioma. En Dozón, xa na xornada do martes tiveron lugar os espectáculos Unha nova galaxia”, de Trémola Teatro, e Mar, terra e lingua, da Maga Fani, organizados polo concello no CEIP Pío Cabanillas Gallas para achegar a figura de Fernández del Riego aos máis pequenos a través do teatro.