Neofalantes, os heroes sen capa do galego

Escoitar e ler mensaxes reivindicativos cada 17 de maio é máis que habitual. Co gallo das Letras Galegas son moitos os que saen á rúa e ás redes sociais para manifestar o seu apoio á lingua autóctona de Galicia e imperar que esta sexa defendida para evitar a súa desaparición. Porén, ese compromiso non sempre se ve refrexado no número de falantes, que como ben é sabido, no caso do galego tende a irse reducindo.

Nesta liña, cabe botar unha ollada ao entorno e comprobar en que consiste verdadeiramente protexer e defender a existencia dun idioma. Unha pregunta cuxa resposta é máis simple do que se podería pensar e se reduce, en realidade, a un dito popular que reza así: “o único galego mal falado é o que non se fala”.

Así, máis alá da comunidade de falantes que dende pequenos “maman” o idioma, hai outros que xogan un papel decisivo na súa evolución– aqueles que deciden adoptalo máis tarde, moitas veces motivados pola concienciación, a política ou unha ideoloxía, pero tamén pola busca da integración e da pertenza. A esta xente sóeselle chamar “neofalantes”, e deles depende en gran medida a supervivencia da lingua vernácula. A súa labor permite que se normalice o uso do galego, que se extenda e que no futuro cada vez sexan máis as novas xeracións que o falan e nisto último reside, en última instancia, o antídoto para prever morte desta ou de calquera outra lingua.

Os concellos das comarcas de Deza e Tabeirós-Montes son xeralmente rurais, o que facilita que neles poida ser incluso máis frecuente escoitar galego que castelán, malia a situación de diglosia na que ambos códigos se atopan dentro da comunidade. Porén, entre as xeracións máis xóvenes esta tendencia parece estar invertíndose, sendo o español o máis empregado. Aquí entran en xogo numerosas cuestións, moitas delas vencelladas a crenzas herdadas do pasado como prexuizos acerca do nivel social ou educativo dos usuarios de cada unha delas, ou a posibilidade de que unha abra máis portas que a outra.

O certo é que contra todo iso están aqueles que, polos motivos que sexan, escollen cambiar radicalmente o idioma no que se comunican. Estes deben enfrontarse á sensación de disforia que lles crea escoitarse a si mesmos nun código ao que non están afeitos e no que non se sinten cómodos, ás preguntas e xuízos dos outros, dos que non comprenden ese cambio, e a construir de cero a súa cosmovisión, a súa forma de percibir, analizar e trasmitir a realidade. FARO tivo a sorte de falar con catro deles, podendo ver un pouco máis alá do que significa verdadeiramente ser “neofalante”.

Román Blanco Vilas é un mozo de 29 anos veciño da Estrada, El é galegofalante, mais “na casa sempre me falaron en castelán, tanto meus pais como meus avós”. A el isto resultáballe curioso, pois “meus avós falaban galego entre eles, pero conmigo cambiaban”. Posteriormente, na escola “o 90% dos nenos falabamos en castelán e dende esa, seguí comunicándome nesa lingua a meirande parte da miña vida”. Non foi ata que marchou a estudar a A Coruña que as tornas cambiaron. O estradense comparte que foi no segundo ano de carreira que tomou “a decisión de comezar a empregar o galego para todo, ou polo menos intentalo, tanto nas clases como coas miñas amizades”. Porén, hai situacións que aínda se lle resisten: “aquelas nas que por costume non son quen de empregar o galego. Isto sóeme pasar con meus pais, avós e con algún amigo”. Isto ten unha explicación lóxica, e é que ao igual que moitas outras persoas na súa situación, ao levar “toda a vida falando castelán con eles, o cambio resúltame complicado”. A súa decisión de tomar este compromiso chegou “pouco a pouco” ao irse “metendo dentro de asociacións, indo a charlas, manifestacións e eventos nos que se facía fincapé na problemática actual do galego”, polo que foi cousa “de ir tomando conciencia” apunta. No seu proceso de adaptación atopouise con trabas como prexuizos, incomprensión ou as propias limitacións: “tiven que reaprender, pois coñecía o galego pola escola pero empregaba moitos castelanismos”. Con todo, para el valeu a pena, pois a lingua “é un tesouro incríble que temos que coidar e facer que teña futuro” sentencia.

Ángel Utrera Baza é natural de Cádiz pero leva en Galicia 42 anos. Casou aquí cunha veciña de Guitiriz e comezou a formar a súa familia. Agora reside en Agolada e emprega sempre o galego como lingua vehicular. Esta decisión foi paulatina e consciente, non tanto por necesidade senón por convicción: “cando empecei a participar da cultura, da tradición e da historia da terra foi a través de xente do Bloque, sobre todo Vázquez Pintor, David Otero, Mero Iglesias... xente que acolleu moi ben e me concienciou da importancia de defender o noso: a terra, a lingua, a cultura, o patrimonio...”. “É a nosa forma de deixar unha herdanza aos fillos” expón. Pode ser que sexa caditano de nacemento, pero Utrera teno claro: “eu son galego, así me sinto e así o digo sempre”. Aínda que isto non significa que renegue das súas orixes pero fixo a meirande parte da súa vida aquí. No concello onde vive “somos galegofalantes”, polo que empregar esta lingua é un xeito de integrarse coa sociedade, aínda que Ángel leva o seu compromiso un paso máis aló: “escribo unha columna no Faro, chamada Ao pé do Farelo e fágoo en galego porque é unha forma de visibilizar, reivindicar o traballo e devolverlle á xente desta terra o que fixo por min”. En canto ás trabas que se atopou cand o decidiu tomar o galego como lingua, Utrera comparte: “é pensar todo de maneira distinta, darlle un xiro total á forma de ver o mundo, o que ten peso e o que non”, neste senso, lamenta que esta cosmovisión do galego rural, o de Agolada, se esté a perder: “é un xeimodo de vivir que estamos facendo desaparecer e vair ser irreversebli”. “Unha mágoa, porque non se parece a ningún outro”, remata.

Igor Shakh é un ucraíno afincado en Lalín que decidiu comezar a comunicarse en galego para integrarse mellor coa sociedade local. El conta que non lembra “exactamente cando empecei a falalo, pero podo dicir que sigo aprendendo despois de 23 anos en Galicia, é algo no que se vai mellorando pouco a pouco e a día de hoxe aínda cometo moitos erros”. No seu caso, a iniciativa de aprender máis sobre a lingua autóctona e intentar usala non tivo que ver, polo menos inicialmente, cunha cuestión de conciencia respecto ao futuro desta ou a importance de defendela, senón por “pura necesidade, tiña que aprender porque se non, cando ía traballar, non entendía o que dicían os meus compañeiros”. Porén, el tiña dúas opcións, formarse en castelá ou facelo en galego, e decantouse pola segunda: “ao principio empregaba o castelán porque era máis doado escoitalo, grazas á televisión, por exemplo, pero había moitas cousas que non comprendía ao meu arredor e sempre andaba preguntando que mas traducisen” explica. Por iso, aínda que na actualidade sostén que se sinte “cómodo empregando calquera das dúas”, pasado todo este tempo, Igor está concienciado coa idea de que é “unha cuestión respecto cara Galicia e a súa xente, os que vivimos aquí temos que coidar as súas tradicións e a súa lingua propia”. De feito, expón que el como estraxeiro “tería menos complicado falar en castelán, pero os meus veciños son galegos e eu quero facer ese esforzo, ademais de que é unha lingua que me gusta, mais como dicía, queda moito por aprender” finaliza.

Carla Vinseiro Ríos é unha xoven estradense que dende uns anos decidiu de maneira consciente comezar a empregar o galego como lingua vehicular. Ela conta que a súa lingua materna é o castelán, mais que dende sempre tivo “presente o galego na casa, o que puido facilitar tamén o proceso”. Para Vinseiro este cambio “foi e é algo progresivo” xa que comparte que comezou “fai moito tempo, primeiro co meu pai, avós, amigos e amigas galegofalantes... e pouco a pouco estendino a outros ámbitos”. Porén o camiño non é doado, e as persoas que toman a decisión de mudar a lingua na que se comunican atópanse certas dificultades. No caso da estradense, menciona: “o máis complicado diría que foi pasar a empregar sempre o galego en contextos nos que eu era castelanfalante, como coas miñas amigas do colexio, pero ao final rápido te acostumas”. Neste sentido, recoñece que é máis sinxelo “presentarse xa en galego en ambientes nos que ninguén te coñece” fronte ao que supón “atoparte con xente que levas anos sen ver e comezar a falarlles en galego” despois de que ditas relacións comezaran noutro idioma. Malia isto, Carla sostén que sempre tivo “bastante conciencia coa lingua, o que me axudou a dar o paso”. Ademais, sinala que falar en castelán chegou xerarlle “un conflicto interno porque ía na contra do que eu pensaba”. O compromiso co galego segue presentando algún que outro reto, no en tanto, Vinseiro asegura que “a día de hoxe estou moi contenta, creo que estou favorecendo a que a lingua perdure, o cal considero é fundamental nestes tempos”. Para rematar, a estradense cita a un clásico da literatura galega, Álvaro Cunqueiro: “por moitas primaveras máis”.