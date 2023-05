O neno que quixo ser alcalde

No gallo da campaña electoral para as municipais do 28-M, as candidatas e o candidato á Alcaldía de Forcarei, Verónica Pichel, Belén Cachafeiro e Roberto Jorge Correa, comparten o seu lado máis humano falando da súa infancia no concello que aspiran a gobernar, do que os leva a continuar en política e de como se gañarían o voto deses cativos que un día foron.

"A unha nena diríalle que estamos traballando moito para que creza feliz" Verónica Pichel Guisande - Candidata do PSOE de Forcarei

A actual alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel Guisande, presenta de novo a súa candidatura polo Partido Socialista para poñerse á fronte do goberno local catro anos máis: “quero repetir como alcaldesa porque aínda teño moitos proxectos e ideas que levar a cabo para que Forcarei siga sendo un Concello con moita vida e moito futuro”. “Nestes catro anos conseguimos grandes avances e desexamos continuar, é un reto moi ilusionante” confesa.

A razón pola que Pichel escolleu esta imaxe de cando era cativa ten que ver coas súas lembranzas nas clases de baile galego tradicional ás que ía de aquela: “que ben o pasaba!”, conta con morriña de aqueles tempos. A candidata socialista ten un recordo nítido de aquela época: “de feito, creo que esta foto é o día da voda da que era a nosa profesora”. Estas clases de baile non só lle axudaron a apreciar e conservar as tradicións da cultura galega, senón que a nivel persoal tamén lle aportaron moitas cousas: “alí coñecín a Jose, a miña parella. El ía a clases de tambor”. “Fomos amigos dende pequenos” explica. De feito, “el segue coas clases e a Óliver, o meu pequeno, non lle quedará outra que seguir coa tradición, pode que coa gaita”. A alcaldesa forcaricense e candidata recoñece que a súa infancia “foi moi feliz”. “Cheguei a Forcarei con seis anos, cando a miña familia voltou da emigración en Suiza” comparte.

Mais, que lle diría Verónica a unha cativa coma ela se tivese que gañarse o seu voto? a política teno claro: “que temos moitas ideas para eles e que estamos traballando moito para que crezan felices nesta vila, na que poden xogar, adestrar a fútbol, aprender música, desfrutar da natureza ou dos campamentos e tardes de lecer... en definitiva, que saiban que Forcarei é un Concello con moitas oportunidades de futuro”.

"Para os nenos quero un Forcarei libre e seguro, que lles permita desfrutar da infancia" Belén Cachafeiro Anta - Candidata do PP de Forcarei

Belén Cachafeiro Anta encabeza as listas do Partido Popular de Focarei para este 28-M. Faino despois de xa teren gobernado antes neste Concello e tras perder a Alcaldía contra o PSOE e BNG na última lexislatura. El decide non rendirse coa política porque hai moitas cousas que a levan a seguir adiante: “móveme devolver a Forcarei a responsabilidade na xestión, a lisuicón para emprender, devolverlle ao Concello a credibilidade que tiña antes ante todas as administracións públicas”. “Móveme que a xente non tarde en cobrar o que tarda en pagar este goberno, que os nenos e nenas e as organizacións non tarden en recibir becas, estar ao día nas obrigas, dinamizar o comercio, as actividades económicas e culturais e fomentar o corporativismo” continúa. Pero sobre todo, o máis importante para ela é: “protexer, coidar, amparar e mimar á xente vulnerable e que máis o precisa”.

A candidata do PP admite que non ten “motivo especial algún” para escoller esta foto foto da súa infancia. Segundo ela explica: “pode ser esta coma outra calquera porque todas expresan a felicidade de ser neno”. “Tiven unha infancia feliz e alegre, sempre en compañía de irmáns, premios e amigos cos que desfrutaba por todo o ancho e longo de Focarei” expón, engadindo que “diso son testemuñas moitos veciños e veciñas que seguro se lembran de algunha trastada ou anécdota que a min se me esquece”.

Cachafeiro quere para o resto de nenos e nenas o que ela tivo en Forcarei: “un espazo libre e seguro para desfrutar da infancia”. Por iso, máis que intentar conseguir o voto dos cativos, asegura que lles diría “que aproveiten as etapas, que non intenten apuralas, que se sorprendan con todo e sempre pregunten por que, e que saiban a sorte que teñen de vivir neste concello rural”.

"Entre todos podemos conseguir un futuro de optimismo e sorrisos" Roberto Jorge Correa - Candidato do BNG de Forcarei

Roberto Jorge Correa é o candidato do Bloque Nacionalista Galego para gobernar o concello de Forcarei, sendo o portavoz do partido dende 2015. Este comenta que tomou a decisión de presentarse ás eleccións do 28-M porque considera que o bipartidismo “aporta moi poucas solucións, ou ningunha, aos problemas de veciñaza”. Neste sentido, explica: “a bipolarización á que nos levan, coa garda civil tendo que vir aos plenos, é unha estratexia electoral que non comparto, créase un enfrontamento entre familias, veciños e amigos que nada aporta a este concello”. E continúa explicando que é “este bipartidismo o que aproba plans eólicos a escasos metros das casas”.

Para el o proxecto que favorece Forcarei pasa por “falar de crear vivenda, poñer no mercado os edificios sen rematar ou os solos das nosas vilas para que volva ser agradable vivir aquí”, sentenciando: “queremos unha Terra de Montes orgullosa do noso, da nosa cultura, do noso medio ambiente, das nosas empresas...e medrar”.

O nacionalista conta que se decantou por esta instantánea porque: “encántame a Eira de Abaixo, en Presqueiras, e en xeral todas as eiras do noso país”. “Teñen algo, eran o centro da vida das nosas aldeas dende o inicio da nosa cultura” narra

A un neno coma o foi el, Jorge diríalle que “vote e viva con ideas”, asegurando que isto “é o máis importante nesta vida” e que nos malos momentos “só nos quedan as ideas”. Ademais, explicaríalle o importante que é “querer a terra onde naciches e darlle o mellor de ti, buscar fraternidade, compañeirismo” e sobre todo “ter respecto ao que pensa diferente a ti”. Nesta liña, o alcaldable confesa que lle gustaría animalo a creer en que “entre todos podemos conseguir un futuro de optimismo e sorrisos”