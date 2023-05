Hoxe celébrase o Día Internacional dos Museos, polo que moitos destes centros acollerán xornadas de portas abertas ou algunha actividade especial. É o caso do mosteiro de Carboeiro, en Silleda, que ofrece entrada gratuita a todas as persoas que queiran visitalo durante a presente xornada. Museos, sostibilidade e benestar, lema deste ano, incide no papel vital que desempeñan estes centros na difusión do desenvolvemento sostible e o benestar.