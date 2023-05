“Sen Vista Alegre non se entende A Bandeira”

A Semana Cultural da Asociación Vista Alegre da Bandeira viviu onte unha xornada moi emotiva. O que fora director do colexio Ramón de Valenzuela foi nomeado Socio de Honra de Vista Alegre nun acto que tivo lugar no edificio onde se atopa o seu centro cultural.

–Supoño que moi ledo, non?

–Por suposto. Síntome moi orgulloso de que pensaran en min na Casa da Cultura. Non sei ata que punto son merecente do nomeamento. É un orgullo porque, inda que axudo e fago algunha cousa, ultimamente non estou metido en nada. Este é un recoñecemento un pouquiño ao traballo que se fixo fai moitos anos. Eu formei parte da primeira directiva de Vista Alegre, cando se fundou fai 40 anos. Naquel momento, excepto o clube de petanca, que era a única asociación que había, foi a primeira asociación que tivemos na Bandeira, e desde aí fúmonos metendo e saíndo un montón de cousas: retomamos as festas, fixemos de novo o Entroido gardando os traxes na casa, fundamos a Sociedade Deportiva da Baneira e un montón de cousas.

–Que é o que ten A Bandeira para ser un sitio tan dinámico?

–É un pobo moi acolledor. Despois ten algo moi bo, que calquera cousa que ti convoques na Bandeira, a xente da Bandeira respóndeche en todo, en calquera cousa. Tanto si é para unha festa como para un acto cultural. A Bandeira responde sempre, axuda e bota unha man. Ademais, veñen as novas xeracións e ese espíritu segue aí moi vivo. Na nosa época traballamos moito cando éramos máis novos pero é que detrás veu xente tamén. E o que hai agora é increible. O que están dinamizando en todalas asociacións que hai na Bandeira é algo impresionante. A verdade é que é para estar moi orgulloso de todos eles.

–Agora A Bandeira sen Vista Alegre non se entendería, non?

–Claro. A nai de todo eso é Vista Alegre. Fai 40 anos cando xurdiu á asociación non había nada na Bandeira pero a partir de aí foi saíndo o resto. Foi a cuna de todo porque naceu Xirandola, medrou a banda de música, fundouse a SD Bandeira, retomáronse as festas, que estivemos a piques de quedar sen a Empanada e fíxose forza para ela. A xente da directiva metímonos tamén na organización de festas. Por iso che digo que sen Vista Alegre non se entende A Bandeira.

–De quen se lembrou hoxe?

–Lémbrome de moita xente, claro. Aí hai unha persoa que é a alma de todo esto, que é Alfredo, da Casa da Cultura. Eu sei que no meu nomeamento a man de Alfredo está por detrás. Estou case seguro de que foi así. Estoulle moi agradecico a toda a xunta directiva pero Alfredo é alguen moi importante en Vista Alegre. Teño que dicir ademais que acordeime moito dos compañeiros como Toño, Rosa, Toñín, xente que estivo aí un montón de anos conmigo facendo todo o que puideron cando houbo necesidade.