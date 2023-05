O programa municipal “Lalín nas Letras” inclúe distintas actividades co gallo do Día das Letras Galegas que a academia dedica este ano a Francisco Fernández del Riego. Os actos comezan mañá mércores cun Serán das Letras en feminino na Carballeira do Rodo (ou nunha carpa na Praza da Igrexa en caso de chuvia) onde tomarán parte representantes dos grupos musicais locais (Ailola, Pandereteiras de Bendoiro, Carballo da Manteiga, Os Trasnos de Doade (Casa do Patrón), A Carballeira de Cercio, Ponte da Prata de Botos, e Repenicando).

Arrancará ás 11.00 horas cun obradoiro de especialización de baile a cargo de Montse Rivera, de Leilía. Ás 13.30 terá lugar un concerto de Uxía Senlle e ao remate entregaráselle a pandeireta de honra á cantante Ugia Pedreira. De seguido haberá un xantar e pola tarde un obradoiro de pandeiro a cargo de Bea de Adufeiras de Salitre para comezar ás 18.30 horas coas actuacións dos grupos tradicionais do noso municipio. Xa o xoves ás 18.30 horas na biblioteca municipal desenvolverase unha sesión de Mirlotís dedicada ás Letras Galegas que contará ademais cun convidado especial. O venres a Praza da Igrexa acollerá o concerto de Roi Casal, Son Galego, son cubano, mentres que o 20 terá lugar ás 11.30 horas un pasarrúas dos Cabezudos de Laxeiro; ás 13.00 haberá un concerto da Banda de Música de Vilatuxe no Quilómetro 0 e ás 20.30 horas terá lugar no Salón Teatro a obra O Naranxo de Ramón de Valenzuela a cargo do grupo tradicional A Carballeira de Cercio. Un concerto de Xurxo Fernández o domingo ás 13 horas na Praza da Igrexa e a proxección do filme As Bestas de Rodrigo Sorogoyen ás 20.00 horas no Salón teatro porán o broche a esta semana lalinense dedicada ás Letras. Por outro lado, o venres ás 20 horas, no Museo Municipal, terá lugar a inauguración da XVI Bienal Pintor Laxeiro baixo o título Artistas na Vía da Prata. Lalín, punto de encontro. Participarán nela máis dunha trintena de creadores, artistas emerxentes e consolidados de Ourense, Santiago e Lalín que presentarán obra con esta ruta xacobea como eixo temático. Ademais, tamén está previsto que se presente o catálogo da mostra, editado co apoio da Consellería de Cultura.