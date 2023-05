Será el primero público que entre en funcionamiento en todo el sistema de salud a nivel estatal, y también será el único que cuente con un área destinada a la investigación, al margen de la meramente centrada en la terapia con los pacientes, por lo que no es de extrañar que todos los ojos estén puestos en el proyecto del Centro de Protonterapia de Galicia que se construirá en Compostela, y que previsiblemente estará en funcionamiento en el año 2025.

Unas instalaciones sobre las que “las perspectivas en el ámbito de la investigación se facilitan y se abren muchísimo, puesto que va a contar con dos aceleradores”, según explica en conversación con este periódico el catedrático de Física Nuclear de la Universidade de Santiago José Benlliure Anaya, quien considera una noticia muy relevante “la confirmación por parte del conselleiro de Sanidade ante científicos de toda España y de Europa de que el centro va a contar con esos dos aceleradores”.

Alude al encuentro que ochenta investigadores de diferentes partes mantuvieron esta pasada semana en el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías de Compostela, en un foro organizado para analizar diferentes aspectos relacionados con la protonterapia y las demandas en materia investigadora que esta terapia podría reclamar en el futuro, y en el que asegura que Julio García Comesaña les reafirmó el interés por parte de la Xunta “de que la investigación funcione como una actividad secundaria del centro y, al ser el único que va a contar con esta opción, la verdad es que genera envidia sana en la comunidad científica de otras autonomías”.

Bajo el lema Workshop on tecnologies and applied researchat the future Galicia proton-therapy facility, Benlliure fue uno de los miembros del comité organizador de esta cita junto a Antonio Fernández Prieto, Dolores Cortina Gil, Iris García Rivas, Pablo Cabanelas Eiras y Pablo Vázquez Regueiro. Y desde este encuentro es también el integrante gallego del nuevo comité nacional que acaban de constituir para mantener el intercambio y la colaboración entre los diferentes grupos que en estos momentos están trabajando en el ámbito de la protonterapia.

Y es que el también coordinador del Grupo Experimental de Núcleos y Partículas perteneciente al Instituto Galego de Altas Enerxías, centro mixto de la USC y la Xunta de Galicia, reconoce que “hay mucha más gente investigando en este campo de la que pensábamos, hay muchísimos más grupos de los que creíamos centrados en la investigación aplicada en protonterapia”. De ahí que “tras esta primera experiencia de reunirnos en Santiago, hemos entendido la necesidad de continuar con estos encuentros, de forma que se repitan con cierta periodicidad, manteniendo abierto un foro de contacto en el que intercambiar ideas nuevas y abrir vías de colaboración”.

Será en una primera instancia el comité nacional, del que él ya forma parte, el encargado de “configurar el formato de esta plataforma y de darle continuidad como un punto de intercambio científico, pensando en que podemos servir también como vía de contacto para que el propio centro sepa a dónde acudir, con qué lista de grupos de investigación interesados en colaborar se puede contar, y que éstos a su vez sepan las condiciones en las que lo podrán hacer”.

Este comité nacional tiene previsto reunirse esta misma semana para redactar el documento de todo lo acordado en Compostela, en una cita en la que Benlliure indica que “a nivel científico y técnico ha habido numerosos contactos para establecer entre grupos concretos colaboraciones en determinados ámbitos que pueden ser mucho más fluidas y frecuentes a partir de ahora”.

Sobre el contenido de lo abordado durante estos días por los 80 científicos que respondieron a la invitación desde la capital gallega, indica que algunos de los temas más novedosos estuvieron centrados en nuevas modalidades de radioterapia, en los avances que se están experimentando en cuanto a irradiación fraccionada, exponiendo al paciente a una “irradiación selectiva, repartiendo la dosis en algunos puntos concretos, de forma que los efectos secundarios se consiguen reducir y, al mismo tiempo, parece que el cuerpo responde igual, que se despiertan igual los mecanismos de defensa del organismo, atacando al tumor”.

Apunta, asimismo, a la reducción del tiempo de la radioterapia, ya que se está apostando por “hacerlo en tiempos muy cortos, limitando mucho los daños colaterales”. Y, por último, dice que “se está avanzando para, con técnicas de imagen muy novedosas y con mucha precisión, poder ver en directo dónde se introduce la radiación y comprobar que llega al tumor y no a los tejidos sanos”.