“En el Celta está todo a años luz; mi trabajo allí lo vivo y disfruto como una niña”

Vive a caballo entre Lalín, Vigo y Madrid intentando compaginar su pasión por el balonmano y la vocación de fisioterapeuta, su profesión. La lalinense Tamara Seijas Fernández realiza prácticas como readaptadora de las dos primeras plantillas del Real Club Celta mientras decide su futuro profesional y, también, deportivo. “Este fue año mentalmente muy complicado, echando mucho de menos a la familia, volviendo a Galicia y todo justo después de terminar el grado de fisioterapia. Ahora estoy haciendo el máster de readaptación deportiva y fisioterapia, y en estos momentos estoy en un mar de dudas todavía”, reconoce esta integrante del respetado clan lalinense de los Bernabé.

Seijas recuerda que “e stuve trabajando todo el año en Madrid y ahora estoy haciendo las prácticas con el Real Club Celta. De hecho, empecé el 17 de abril que era supuestamente cuando acabábamos la liga de balonmano con el iKasa de Madrid. Mandé el currículum y me aceptaron. En principio, no íbamos a llegar a la fase de ascenso, de repente nos clasificamos y me tuve que coger un par de vuelos para entrenar, e incluso dormir en el aeropuerto. Fue una liada pero tengo que decir que muy factible”. En cuanto a su labor en las instalaciones de Afouteza, Tamara Seijas explica que “en el Celta estoy sobre todo con el filial pero también echamos una mano con el primer equipo. Trabajamos en la sala de fisioterapia de las instalaciones del Celta. Somos tres fisios con el “B” y otros cuatro con la primera plantilla. Lo que pasa es que en el “A” hay mucha afluencia porque hay algunos canteranos que habían estado antes en el filial, que tienen mucha confianza y vienen directamente a nuestra sala”. Seijas asegura que lo que está viviendo profesionalmente con los celestes es algo inolvidable. “ El Celta “B” está en Primera RFEF intentando ascender a Segunda, la misma categoría en la que yo compito en balonmano, por ejemplo, pero obviamente en el Celta está todo a años luz. Tienen absolutamente de todo. Ver eso es algo alucinante. La verdad es que mi trabajo en el Celta lo estoy viviendo y disfrutando como una niña”, apostilla.

Lo cierto es que esta fisioterapeuta y jugadora de balonmano lalinense se encuentra en un mar de dudas en este momento de su vida. De hecho asegura que “estoy diluciando entre quedarme en Lalín, Vigo o Madrid. Se puede decir que estoy al 33 por ciento con cada sitio”. Por lo que respecta a su continuidad formando parte del cuerpo médico de los de Balaídos, Tamara Seijas explica que para seguir con ellos, “lo primero es que me ofrezcan la oportunidad de quedarme. Eso ya sería todo un puntazo también. Luego, al final depende mucho de lo emocional, de si quiero renovar en balonmano en Madrid y seguir trabajando allí porque es cierto que hay alguna oferta laboral que me llama mucho la atención para irme a la capital de España. Ahora mismo me pillas justo en un par de semanas en las que tendré que empezar a tomar decisiones”. Preguntada por el plazo que tiene como definitivo mientras deshoja la margarita, Seijas piensa que “tengo de plazo para tomar una decisión entre finales de este mes y principios de junio, que será cuando tendré que empezar a situarme.” Sea como fuere, su condición de jugadora de balonmano parece que pesará mucho en lo que tenga que suceder: “Me gustaría poder jugar en Oro porque todo se profesionalizó y el deporte femenino está tirando mucho más gracias al fútbol femenino sobre todo. La verdad es que también tendría ganas de quedarme en el iKasa porque estoy muy contenta tanto con mi entrenador como con las compañeras, que también son mis amigas. Si me quedara en Vigo intentaría jugar en algún equipo de Autonómica para entrenar y no retirarme de todo del balonmano. Por supuesto, si me quedará en Lalín, evidentemente jugaría y entrenaría a un deporte al que llevo vinculada toda mi vida”, concluye la joven lalinense.

Ascenso a División de Honor Oro con el iKasa

Tamara Seijas viene de conseguir en Almería el ascenso a División de Honor Oro con su equipo del iKasa BM Madrid Boadilla. “Los cuatro equipos teníamos un nivel muy similar. Todos movilizamos a bastantes aficionados dentro de lo que cabe pero el Roquetas llenó siempre el pabellón”, recuerda. La central lalinense explica que “la División de Honor Oro es una liga nueva surgida el año pasado. Es como si la Plata femenina fuese la Primera Nacional masculina, División de Honor Oro sería similar a la Plata masculina y la Liga Iberdrola, que sería como la Asobal”. Seijas añade que “en nuestro sector nadie quería quedar primera porque al final irías a jugar contra equipos que llevan compitiendo entre ellos en una liga superior.” Ahora cumple su sueño puesto que “ellas ascendieron a Plata hace cuatro años pero yo aún no estaba en Madrid. Este es mi tercer año con el iKasa y por fin lo conseguimos”.