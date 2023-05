A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) vén de nomear ao estradense Xosé Luna Sanmartín com o autor da semana, no marco da celebración das Letras Galegas. Esta iniciativa busca non só reinvindicar a escrita na lingua autóctona, senón tamén dar visibilidade á vida e obra de aqueles que a empregan nas súas creacións.

Deste xeito, o escritor e profesor da Estrada recibe esta semana o foco de atención, cunha entrada na páxina web da entidade onde poden lerse todos os títulos que ten ás súas costas, así como algún dato relevante sobre a súa biografía. Poñendo á localidade no mapa literario galego unha vez máis. En concreto, Luna cultivou varios xéneros, tanto poesía, como narrativa, teatro ou ensario, mais a súa pegada literaria non queda aí, pois tamén participou na tradución e edición de numerosas obras, así como en otros proxectos colectivos, con recopilacións de textos de varios autores. Esta faceta de escritor combinouna sempre coa súa profesión de docente, que leva a cabo principalmente no CEIP do Foxo. As letras e a ensinanza están así estreitamente ligadas na vida do autor, quen a día de hoxe aínda realiza atopa tempo na súa axenda para conseguir plantar nos cativos e cativas da localidade a semente do amor pola literatura e os libros, mais tamén pola lingua e a cultura de Galicia. Todo isto fai del o candidato perfecto para a mención a autor da semana, na semana das Letras.