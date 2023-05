En las ventanas y paredes del Bar Camiño da Geira de Codeseda la sinrazón pintó ayer su nombre. Alguien estampó su firma de artista y político frustrado, dando muestras de que, a las puertas de unas elecciones municipales, no todos los votantes suman. Aquellos que atacan las opiniones o simpatías de los demás y que enarbolan la bandera de la falta de respecto y la intolerancia terminan, sencillamente, restando. Como cada día, María del Carmen Gaspar se disponía en la pasada jornada a abrir las puertas de su establecimiento en una parroquia de A Estrada en la que todo el mundo la conoce y en la que siempre ha ejercido como hostelera. La candidata que cierra la lista del Partido Popular encabezada por José López Campos se encontró con todo su local lleno de pintadas e insultos. “Yo no le hago daño a nadie, no sé por qué me lo tienen que hacer a mí”, apuntó esta estradense, sumida en un mar de indignación y decepción.

La candidatura del PP en pleno, con su cabeza de lista, José López Campos, se presentó en Codeseda para mostrarle su apoyo. Mari Carmen comenzó pronto la limpieza. El disolvente se encargó de borrar la pintura de las ventanas, pero en las paredes de piedra reparar el daño se veía tan complicado como conseguir que esta hostelera olvide pronto el agravio. “La camarera cerró alrededor de las dos y media de la mañana y no había nadie por aquí desconocido. Los últimos en marchar eran los de aquí, los de siempre”, indicó. “Yo no hago daño a nadie; llevo con José [por López Campos] 12 años y echo otros 12 si hace falta. ¿No estamos en un país libre?”, cuestionó esta estradense, que reconoció sentirse impotente ante lo sucedido y dio traslado de los hechos a la Guardia Civil, con la previsión de formalizar la correspondiente denuncia mañana lunes. “Yo no le falto al respeto a nadie. Tengo amigos de todos los partidos políticos y en mi bar no hablo con los clientes de política ni de fútbol. ¿Qué me van a hacer mañana?”, continuó Mari Carmen. “No todo vale”, se repetía. El candidato del PP a la Alcaldía utilizaba su página pública en Facebook para dejar constancia, también, de su indignación. “Hay anormales –porque normales no son–, que la democracia, la tolerancia y la educación no saben ni buscarla en el diccionario”, indicó. José López Campos condenó enérgicamente las pintadas insultantes con las que amaneció el negocio de esta compañera de candidatura. “Qué curioso que ocurra tras el primer de campaña y que le suceda a alguien de nuestra candidatura. Y con esto no quiero apuntar a nadie, por supuesto, porque pienso que las demás candidaturas sí respetan la democracia, pero sí quiero lamentar y condenar estos hechos. Esta no es la A Estrada que queremos”, sentenció. El BNG trasladó ayer su “máxima condena y repulsa por estos actos, así como por los ataques sufridos en el negocio de una candidata del PP”, y denunció los tintes homófobos que observó en algunas pintadas aparecidas en la zona.