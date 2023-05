La tienda más estoica de A Estrada

Uno de los principios básicos del estoicismo como doctrina filosófica es saber hacer de la necesidad virtud o, lo que viene a ser lo mismo, sacar ventaja de la desventaja, beneficio de la pérdida. Al fin y al cabo, hay cosas que no podemos cambiar, pero sí somos capaces de variar cómo reaccionamos a lo que sucede a nuestro alrededor. Esta podría ser la filosofía empresarial que sigue el establecimiento que ayer abrió sus puertas –por tercera vez– en A Estrada. La firma Frigohogar ha decidido instalarse en la Avenida de Santiago, buscando una superficie mucho mayor que las que tuvo hasta ahora para recoger su apuesta por ampliar el mercado de los productos con tara. Además de vender electrodomésticos que presentan un pequeño defecto estético, el establecimiento que dirige Roberto Basteiro se aventura ahora en el ámbito del mobiliario para ofrecer una solución ventajosa a quienes buscan equipar su hogar.

Frigohogar ofrece al público electrodomésticos nuevos, pero también un amplísimo surtido de equipos con tara. Se trata de electrodomésticos con algún defecto estético, como puede ser el caso de alguna ralladura o un pequeño golpe, una desventaja que termina convirtiéndose para el cliente en la suerte de encontrar el producto que quería y necesitaba por un precio muy por debajo del que tendría en el mercado convencional. Algunos de los descuentos se sitúan en el 50% con respecto a la tarifa habitual, en especial si se trata de artículos de gama alta. De este modo, hay lavadoras que rondan los 700 euros y que en esta tienda se pueden conseguir por poco más de 300, o frigoríficos americanos con un precio de venta al público de 570, muy lejos de lo que acostumbran a costar.

Basteiro explicó que ahora su establecimiento incorpora, contando con una superficie de más de 900 metros cuadrados, muebles, canapés, sofás o colchonería, algunos de ellos con tara y otros libres de defecto. La virtud siempre está en el precio. “Hay habitaciones enteras por muy poco, pero que son productos únicos porque compramos y vendemos por lotes”, explica el responsable de Frigohogar. Ello hace que uno no pueda pensarse mucho si aprovecha la oportunidad, porque hoy está y mañana no. “Si te gusta, no esperes”, subraya.

La tienda más estoica de A Estrada ofrece también muebles de cocina. Los más caros tiene un precio de 800 euros; la cocina más barata se vende por 650. Si a estos precios se suman los electrodomésticos –incluida la secadora–, por unos 2.000 euros se sale del local con una de las estancias más importantes de la vivienda completamente equipada.

Para el salón, sofás de 2,70 metros con asientos abatibles y arcón pueden costar 595 euros y un dormitorio doble con armario amplio con puertas automáticas, coqueta, dos mesillas y cabecero pasa de los 2.500 euros de precio de mercado a los 850. Incide Roberto Basteiro que un mueble nunca tendrá una tara en una zona visible, limitándose las traseras o las partes inferiores. Y si el defecto solo se nota en el precio, ¿hay mayor virtud?