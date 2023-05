El candidato de Compromiso, Rafael Cuíña, acusa al PP y a su líder, José Crespo, “de estar instalados en un bucle infinito de promesas repetidas hasta la extenuación y que no fueron capaces de concretar en cuatro años”. Así valoró el programa de los populares presentado anteayer, algo que para Cuíña representa “el retorno a las mismas y viejas promesas que Crespo no llevó a cabo este mandato”.

A su juicio, “repetir” proyectos implica el reconocimiento expreso por el PP de no haber cumplido con los ciudadanos y haberlos engañado. “Este corta y pega es un insulto a la inteligencia de los vecinos de Lalín al que el PP pide el voto con una propuesta idéntica a la de 2019”. No vale de nada que Crespo trate de disimular el plagio que se hace a sí mismo señalando que su programa es continuista: no se puede continuar lo que nunca se empezó a hacer”, le recuerda Cuíña al actual alcalde.

Afirma que programa del PP vuelve a recoger “los grandes clásicos de ayer, hoy y siempre como son la rebaja de los peajes de la AP-53; la Gran Praza; la ampliación del polígono; el CIS, que firmé yo mismo como alcalde; el complejo deportivo con pista de atletismo al lado del Arena; el acondicionamiento de la antigua piscina; la potenciación del comercio... Y así hasta el infinito y más allá”.

Cuíña considera “intolerable que los grandes artífices de la deshumanización de las calles de Lalín, tengan la falta de vergüenza de hablar de humanización de calles céntricas”. Dice que sus propuestas copian proyectos ya anunciados por Compromiso. Y añade que “se trata de una mala copia” como se vio con el “severo retroceso” que sufrió el proceso de humanización emprendido por el anterior gobierno por culpa del PP, que rebajó el presupuesto y calidades de los proyectos de las rúas Principal y Joaquín Loriga.