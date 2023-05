“A importancia do Orgullo de Lalín foi facer ver que o rural tamén está moi orgulloso”

Ao peche desta edición estaba programada a lectura do pregón da fin de semana do Orgullo de Lalín. A pregoeira da edición 2023 é a activista, escritora e responsable de políticas LGBTI+ do Bloque Nacionalista Galego, Daniela Ferrández.

–Por que escolleu este pregón e non outro para o Orgullo de Lalín?

–Vouno centrar un pouco no tema da memoria LGBTI+ porque é algo no que eu traballo e tamén é a razón pola que publiquei o libro A defunción dos sexos (Xerais) o ano pasado. Ao final estamos en Galiza un movemento de xente, que non son eu soa, como intentando recuperar a memoria dos colectivos que existiron sobre todo na Transición ate hoxe. Falo de cuestións que foron silenciadas e apagadas. Voume centrar un pouco en todo iso para reivindicar que existiu e que estamos a recuperalo pero sen deslear tamén da situación actual do colectivo. A historia da disidencia sexual foi un camiño de idas e voltas. Houbo contextos e espazos onde a diversidade non foi perseguida nin denunciada.

–Segue habendo unha fenda inclusiva entre o rural e o urbano para o colectivo LGBTI+?

–Bueno, a verdade e que aí tamén creo que hai moitos prexuízos e moitas veces pensamos que as cidades son burbullas nas que todo o que pasa é bo e que no rural é o contrario. Realmente, as experiencias de moita xente nos cuestionan esa idea e dinnos que sí, vale, temos evidentemente que traballar no rural para que a diversidade sexa visible por supusto por –non me gusta esta palabra– pero por normalizar. Tampouco é que hai que vir ao rural cunha mente pechada que pense que é imposible. Eu, por exemplo, vivo na Estrada e non teño ningún problema con este tema. Ao final é todo moito máis dinámico de como o percibimos moitas veces en base a prexuízos existentes. No pregón vou falar do importante que foi dende todo o tempo que se leva facendo o Orgullo de Lalín no feito de sacar o evento das cidades e facer ver que o rural tamén está moi orgulloso, como non!

–Despois de tantos anos, pensa que o Orgullo de Lalín chegou a prender xa no resto do país?

–Eu penso que si. Quero dicir, cando veu o Orgullo de Lalín, eu penso que o primeiro foi no 16 (eu vin aquí o 17), durante todo este tempo foron saíndo moitos orgullos en concellos non tan grandes. Agora mesmo fanse cousas en Ribeira, en Cambados, tamén na Guarda e estou así repasando un pouco de memoria pero vamos que despois de Lalín moitos outros concellos seguiron o exemplo de aquí. Realmente, o concello de Lalín abriu unha boa etapa no activismo galego no que foi sair das cidades.

–Canto queda por facer dende o punto de vista dunha activista trans como vostede?

–Por suposto. Estamos no camiño. Gústame falar do camiño que temos que facer para chegar a este espazo no que ser como sexas non sexa un motivo de discriminación. Ese camiño se constrúe en redes, en comunidade e tamén pouco a pouco pero vamos que estamos ahí. O importante é celebrar iso. Evidentemente, hai perigros de retroceso, que unha cousa da que vou falar tamén, porque a historia o que nos amosa é que sempre houbo retrocesos e que hai que estar alerta para rexeitalos. Nese senso, penso que as persoas que hoxe nos identificamos como LGBTI+ estamos ligadas a aquelas que no pasado cuestionaron esa norma e abriron un camiño polo que hoxe transitamos. eu optei por empregar o concepto de disidencia sexual porque me parece moito máis amplo.

–Como describiría aos galegos sobre esta cuestión unha alacantina de nacemento?

–Eu levo aquí case quince anos e xa me considero galega de adopción, por suposto. A verdade e que aquí foi onde fixen a miña transición, onde fixen meu proceso. Non me gusta tampouco dicir os galegos son isto ou son o outro porque penso que é unha cousa que construímos entre todas as que vivimos en Galiza. Pero si que me gusta enfatizar á idea de que os prexuízos que moitas veces se constrúen sobre o pobo galego como un pobo conservador ou atrasado nestas cuestións, nomeadamente que se fala así do rural, pois gústame desmontalo porque non é certo. Eu non peso que Galiza máis conservadora con estes temas que por exemplo Alicante, ás veces é incluso o contrario porque existe moito prexuízo con iso. Tamén penso que o prexuízo ven de descoñecer á memoria que temos aquí, de descoñecer a historia de todo o que se fixo na Galiza e que parece que nunca pasou. Aquí, no 81, enchéronse as rúas de Vigo nunha das primeiras manifestacións do Orgullo do Estado, unha manifestación que triunfou moitísimo. E que temos un pouso na nosa historia, na nosa memoria, que nos leva ate hoxe e que desmonta tamén toda esa idea da Galiza como un país atrasado neste tema.

–Ten pensado ampliar a súa produción literaria en breve?

–Eu son investigadora postdoutoral na Universidade de Santiago. Este ano estou de estadía en Coímbra polo que estou traballando en cuestións máis académicas. Pero si que me gustaría nun futuro voltar a publicar algo sobre a memoria LGBTI+, sobre todo porque apareceron moitas referencias nas fontes e moitos personaxes que son interesantes que se coñezan. Conforme imos traballando as fontes e conforme seguimos investigando o meu traballo agora e ir rescatando máis exemplos para a toda sociedade para que os valoremos e lles fagamos xustiza pola súa importancia.