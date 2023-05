Un médico entre el cielo y la tierra

Gustavo Brea ha pasado gran parte de su trayectoria como médico dentro del mundo de las Urgencias, aunque reconoce que su vocación siempre ha sido la Atención Primaria. “Es muy bonita, siempre que la dejasen hacer bien, con un médico estable que conozca a sus pacientes y que estos confíen en él. Eso no se puede hacer quitando y poniendo médicos de un puesto”, lamenta.

El doctor reflexiona en voz alta mientras analizamos con él el doble trabajo en el que se ha metido desde hace unas semanas. Por un lado, Brea es uno de los médicos de la base de helicópteros del 061 en Ourense, una de las dos que hay en Galicia. Por otro, este vecino de Forcarei se ha ofrecido voluntario para reforzar de manera puntual el centro de salud de su localidad, un paso adelante con el que busca mejorar, dentro de sus posibilidades, la atención que reciben sus vecinos.

Brea llegó al helicóptero del 061 hace dos años, procedente del servicio de Urgencias del hospital del Barbanza. “Fueron doce años allí, una época realmente intensa. Ese tipo de servicios de Urgencias están concebidas para tres o cuatro años. Aprendes mucho pero a veces es como estar en Vietnam. Esa etapa ya la doy por cerrada”, explica. Ahora se muestra encantado con su nueva labor surcando los cielos. “Tuve mucha suerte”, admite. “Es cierto que tienes que ir a urgencias complicadas pero la gente es muy agradecida cuando llegas para ayudar. Los compañeros son geniales. Los pilotos por ejemplo son buenísimos, capaces de encontrar siempre un sitio diferente en el que bajar. Esa es una de las cosas que más me gusta, ese punto de improvisación que tiene este trabajo. Nunca sabes lo que te vas a encontrar”.

El médico destaca además otro valor añadido a este nuevo puesto en el mundo de las Urgencias, la posibilidad de recorrer y ver su tierra desde los cielos. “Es muy bonito. Ahora tengo una visión totalmente diferente de Galicia”, afirma. “Es un trabajo que supuso un cambio vital importante para mí. Las urgencias de los hospitales son un campo de batalla hoy en día. Aquí no tienes que atender tantos pacientes, aunque sí son casos más complicados”.

Brea trabaja a tiempo completo en el 061 y estudia para sacar la plaza, labores que compagina con su familia, su pasión por la pesca y la música. Sin embargo, no tuvo dudas a la hora de dar un paso al frente para meterse en un nuevo compromiso, en este caso motivado sus vecinos. “La cobertura en la Atención Primaria está muy mal desde hace tiempo y, especialmente, en Forcarei, donde solo tenemos un médico. Hace unos años ya presenté una solicitud para venir como voluntario pero fue cuando vino el Covid y todo quedó en nada. Hace unos meses sin embargo, la alcaldesa me llamó y me propuso trabajar aquí como voluntario y acepté. Es una decisión que no tiene ningún tipo de implicación política. Lo hago como vecino”.

El médico explica que el 061 puede concederle horas para realizar coberturas en centro de salud en caso de necesidad, siempre compaginándolo con su trabajo principal con el helicóptero de Emergencias. “Mi colaboración es limitada. Yo trabajo a tiempo completo en el 061 y aceptaron dejarme unas horas al mes para prestar servicio en Forcarei. Al final estoy unos tres días al mes, que compagino con el médico que está en el centro, para cubrir momentos en los que no está. Esto sin embargo es tapar un agujero de aquella manera. No es lo ideal. Yo solo estoy echando una mano por el pueblo y por atender a los vecinos”. Brea considera que la solución no pasa por este refuerzo, sino por tener más médicos fijos en el centro de salud durante todo el año.

El doctor forcaricense quiso aclarar también que la solución a este problema no está en su mano, ni es él quien tiene que estar en el centro de salud si no hay médico. “En estos días escuché comentarios de por qué no había médico algunos días en Forcarei o por qué no estaba yo. Quiero recordar que trabajo a tiempo completo en el helicóptero y la ambulancia medicalizada del 061, tengo tres hijas y algo de vida”, explicó. “Si me veis caminando con las niñas o con el perro, tomando un vino o volviendo de pescar es porque, como todo ser humano, tengo una vida y por desgracia no puedo ser la solución completa al problema de cobertura sanitaria que existe en este Concello y en otros. Yo no puedo más que hacer lo que hago, con todo el cariño del mundo”.

“Es una cobertura puntual pero no soluciona nada”

El 5 de abril Gustavo Brea realizó su primer turno como médico de apoyo en el centro de salud de Forcarei. Se trataba, como él mismo lo define, de “intentar tapar la fuga de un barco poniendo un corcho”, pero lo hizo con la mayor ilusión dentro de sus posibilidades. El Concello de Forcarei lleva años intentando solucionar el problema que tiene en su centro de salud, con solo un médico operativo, incapaz de atender la demanda de atención por parte de los vecinos. Brea reconoce sin embargo que su aportación es solo un parche, más pensado para que el médico titular pueda disfrutar de sus días libres. “Es una cobertura puntual pero no soluciona nada”, afirma. “Tienen razón reclamando al menos un médico todos los días en el centro de salud pero ese deber y responsabilidad está muy por encima de mí y requiere de la gestión de personal. Ojalá se solucione pronto”.