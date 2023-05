La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, arropó anoche al candidato a la Acaldía de Lalín, Francisco Vilariño, en un concurrido mitin con el que los nacionalistas arrancaron la campaña. En su intervención, Vilariño presentó a su equipo como “el arquitecto del futuro de Lalín” y “el cambio que el concello precisa para devolverle el Concello de Lalín a la gente”. Mientras, Pontón manifestó : “Vilariño es el alcalde que Lalín precisa para abir un tiempo nuevo y dejar atrás el caciquismo 2.0”. Destacó de él el conocimiento que tiene de su municipio y sus necesidades.

El candidato aseguró que concurre a estos comicios “con la mejor candidatura con diferencia” y aseguró que el BNG en la Alcaldía el próximo mandato hará “un Lalín de iguales, un gobierno sin filias y fobias, donde solo prime el trabajo por los vecinos y no los favores a los amigos”. Indicó que en estas elecciones “es fundamental el nacionalismo, porque es sinónimo de más y mejores servicios públicos, acción municipal, promoción de la economía y el empleo y políticas para la juventud que no use a los chicos como moneda de cambio electoral. Aludió al modelo de villa “ pensado para las personas, recuperando los espacios públicos para la gente y dinamizando así la economía y la vida en nuestras calles”.

En su intervención, Vilariño hizo un repaso de los cuatro años de gobierno del PP en Lalín. Balance que necesariamente comenzó por el “último escándalo” del pleno urgente convocado esta misma semana, a 24 horas de comenzar la campaña electora, “para aprobar de urgencia dos cacicadas más de las suyas en el tiempo de descuento y para pagar favores y comprar voluntades políticas”. Censuró al PP por gastar más de 150 millones de euros de los vecinos “y no sabemos en qué”, además de dejar endeudadas las arcas municipales en otros 11 millones de euros.

Desautorizó la “nefasta gestión” de José Crespo en estos cuatro años, explicando que “gestionan el dinero de todos no para mejorar la vida de la gente sino la de sus amigos. Son una auténtica inmobiliaria que solo atiende pelotazos y juega con el dinero público como si Lalín fuera un tablero del Monopoli”, dijo.

Defendió la labor del grupo municipal, frente “a los que estuvieron cómodamente cobrando salarios indecentes y tumbados a la bartola cuatro años”. En este sentido recordó el papel reivindicativo que su organización hizo y seguirá haciendo demandando una sanidad pública de calidad en el ayuntamiento, “para que el PP deje de jugar con la vida y la salud de los lalinenses”. “Gestionan los servicios públicos como un negocio y ahora usan a los vecinos como arma arrojadiza electoral, jugando con los servicios y las necesidades de todos ”, dijo Vilariño, en referencia a cuestión fundamentales para el municipio como la sanidad, el SAF, la ambulancia medicalizada o el servicio de pediatría.

En el mitin intervino además la número 2 de la lista, Ariadna Fernández; y a número 5, Cristina Villar, reivindicando especialmente el papel de las mujeres y del rural en el futuro del municipio.