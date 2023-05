El salón parroquial de Silleda se convirtió ayer por unas horas en una especie de paddock de Fórmula 1. Estudiantes de la ESO y Bachillerato del Colegio María Inmaculada de Silleda, con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, participaron en la charla coloquio del chantadino Iago Fernández Albilares, ingeniero de motores de F1 y manager y amigo personal de Fernando Alonso. La cita sirvió para conocer los entresijos del Gran Circo al que pertenecen tanto el piloto asturiano como su compañero gallego. Los alumnos aprovecharon la ocasión para preguntar por circuitos determinados o qué hay que hacer para poder llegar a trabajar en el campeonato mundial.

Al término del evento, que duró algo más que una hora, Iago Fernández Albilares se mostraba encantado con su contacto con los estudiantes silledenses indicando que “fue una experiencia muy gratificante. Si te soy sincero, venía con dudas sobre cuánto seguían el deporte, pero sólo me encontré a tres o cuatro que no lo conocían mucho pero el resto, la verdad que muy bien, con preguntas muy interesantes. Maravilloso”. El ingeniero chantadino adscrito a la marca alemana Mercedes contestó a todas y cada una de las cuestiones planteadas por los alumnos, como por ejemplo cuál era su circuito favorito. Fernández reconoció que son varios sus trazados favoritos, pero que en especial prefiere el de Hungría “porque está a las afueras de la ciudad, lo que te permite poder visitarla durante todo el tiempo que solemos estar durante la prueba”. La relación que mantiene con Alonso estuvo latente durante su estancia en Silleda: “Nuestros caminos se cruzaron porque en mi familia la gasolina siempre corrió por las venas. Ya desde pequeño me puse este objetivo y a disfrutarlo”.

Y es que la gran amistad que mantienen Alonso y Fernández Albilares viene de lejos, tal y como reconoce el chantadino. Después de dejar claro que su piloto favorito de la parrilla es el asturiano, este ingeniero recuerda que “nos conocimos en el mundo del karting y desde entonces somos amigos”. Al mismo tiempo, este enamorado de su profesión tampoco dudaba al señalar a Mónaco como el circuito más complicado para trabajar. Fernández desveló a los estudiantes del colegio silledense que, por ejemplo, “la zona de trabajo que tenemos para nosotros tiene un árbol en el medio y medio”, por lo que resulta muy incómodo poder desempeñar una labor fundamental dentro de lo que es un equipo de Fórmula 1 en un lugar mítico.

Iago Fernández Albilares también quiso dejar claro durante su estancia en Trasdeza que, aunque está codo con codo junto a su amigo en el equipo Aston Martin durante el Mundial, pertenece a otra fábrica distinta a la inglesa. “En realidad, yo trabajo para Mercedes Benz, donde soy ingeniero de motores de Fórmula 1. Lo que pasa es que como el equipo Aston Martin lleva motorización de Mercedes, la empresa manda motores, ingenieros y mecánicos en un paquete conjunto para el equipo británico”, indica el ingeniero de Chantada.

Uno de los momentos más interesantes de la conferencia celebrada en el salón parroquial de Silleda fue el que tuvo como protagonista el largo camino que hay que recorrer hasta llega al puesto que ahora tiene Iago Fernández. “Para llegar a la Fórmula 1 hay que hacerlo con pasión porque requiere mucho esfuerzo. Cuando estás dentro de todo ese mundo lo ves como algo normal. Parece inaccesible cuando se mira desde fuera pero no es para tanto”, puntualiza. El de Chantada incluso llega a simplificar la experiencia de trabajar en lo suyo asegurando que “en realidad, llegas allí y enciendes un ordenador que tarda lo mismo en arrancar que cualquiera de un colegio o instituto. Lo mismo pasa con internet. Quiero decir que el glamour queda muy bien en la tele pero no es real”.

Maestría

El Mundial de Fórmula 1 lleva disputadas cinco carreras esta temporada y Fernando Alonso ha logrado llegar al podio en cuatro de ellas. Eso le ha colocado por los expertos como el mejor piloto hasta ahora de la parrilla, al ser capaz de elevar el Aston Martin hasta tan alto. La trayectoria de su gran amigo no pasa desapercibida por este ingeniero gallego que para describir al asturiano afirma que “Fernando Alonso es un gran trabajador con mucho talento. Pienso que esa es su mejor descripción porque trabaja muy duro y también tiene un talento innato”, indica Fernández Albilares sobre las virtudes que adornan al bicampeón del mundo. Precisamente, preguntado por si los aficionados al motor volverán al de Oviedo de nuevo coronándose como el mejor del Gran Circo, Iago Fernández responde que “no sé si su intención es la de volver a ser campeón del mundo. Desde luego, mi intención es que lo sea. Todo lo que pueda hacer para ayudarle a conseguirlo lo pondré de mi parte”.

Tras más de una hora de experiencia inolvidable, los chicos y chicas del María Inmaculada volvieron a las aulas comentando algunos de los aspectos tratados en la conferencia. Iago Fernández Albilares abandonó Silleda agradecido por el recibimiento y con la mente ya puesta en el Gran Premio de Italia del circuito de Imola.