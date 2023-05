El programa de Compromiso por Lalín incluirá medidas para que el aparcamiento municipal “cumpla de manera efectiva y real el objetivo para el que fue comprado por el anterior gobierno municipal: ser un espacio útil para favorecer la dinamización comercial de la villa y propiciar la llegada de clientes y usuarios a los negocios”. Así lo anunció su candidato, Rafael Cuíña, quien explicó que una de las primeras medidas que adoptará de llegar a la Alcaldía, siempre manteniendo su gratuidad, será la de reordenar los estacionamientos para que la planta baja del aparcamiento tenga, como máximo, un 20 por ciento de plazas reservadas. De este modo se impulsará la rotación y la movilidad de vehículos, haciendo más atractivo su uso para clientes de comercios y negocios, “que muchas escogen otras alternativas de estacionamiento ante las dificultades para encontrar un lugar accesible en el aparcamiento público”.

Esta medida surge por las quejas de usuarios y establecimientos del entorno. “Hay una sensación generalizada de que el aparcamiento no está funcionando como polo tractor de clientes para el comercio debido a las limitaciones con las que se encuentran muchas personas a la hora de dejar su coche en el mismo”, señala. “No tiene sentido que vehículos que no se mueven en varios días, cuando no semanas, ocupen una plaza reservada en los lugares más accesibles para, por ejemplo, poder llevar la compra”. A su juicio, que con esta medida el parking Europa se adaptaría a la verdadera función por la cuál fue comprado en su etapa como alcalde. Recuerda que en esa operación se cerró por 400.000 euros menos “del precio que pretendía pagar el PP”, concluye.