As temperaturas medias en abril na estación de Mouriscade

A AEMET (Axencia Estatal de Meteoroloxía) acaba de publicar un informe (balance climático 1991-2020) moi claro: “o mes de abril 2023 foi o máis cálido e seco dos últimos 30 anos”. As temperaturas rondaron os 14,9ºC, un valor que se sitúa 3ºC por encima da media deste mes...... pois ben ¿que sucedeu na estación de Mouriscade?

A estación de Mouriscade, a día de hoxe, agás as estacións que se atopan, de vello, nas principais cidades galegas, é unha das máis importantes desta comunidade en canto a cantidade de rexistros meteorolóxicos recollidos. Contamos con varias series de datos recompilados desde 1982, case 42 anos, e entre eses datos están as temperaturas (máximas, medias e mínimas), precipitacións, humidade, direccion e velocidade do vento, radiación solar, etc. Tendo en conta esa inxente cantidade de datos podemos analizar como evolucionaron as temperaturas medias no mes de abril ao longo os últimos 40 anos e a temperatura media deste mes, nese período.

A temperatura media do mes de abril (1982-2023) é de 10ºC e a temperatura media do mes de abril deste ano 2023 foi de 11,9ºC, case uns 2ºC por encima do seu valor medio.

En canto aos anos que rexistaron uns valores medios máis altos no mes de abril figuran o ano 2011 con 13,17ºC, o ano 1984 con 13,1ºC e os valores máis baixos corresponden a 1986 con 7,2ºC e a 2012 con 7,41ºC. En consecuencia, a oscilación térmica máxima entre o mes de abril máis cálido e o máis frío foi de case 6ºC (13,17 - 7,2 = 5,97ºC).

Un cuestión importante é analizar a tendencia que amosan esas temperaturas medias do mes de abril ao longo dos anos de observación. Esa liña de tendencia indícanos que a temperatura media do mes de abril subiu un grao centígrado entre 1982 e 2023.

En consecuencia, os efectos do cambio climático, que se aprecian na evolución das temperaturas medias do mes de abril, en plena primavera, pódese decir que son evidentes nesta importante serie de datos da estación meteorolóxica de Mouriscade. O cambio climático está a afectar a todas as estacións do ano e non só ao verán, que é cando máis se notan os seus efectos adversos.