La variante o el proyecto gafado de A Estrada: más de un cuarto de siglo sin construir ni un centímetro

Pocos estradenses pueden quedar ya que depositen su confianza en un anuncio institucional sobre la variante de la N-640 a su paso por la capital de A Estrada. Y no es para menos. Al final, los anuncios que durante años han venido realizado los dos grandes partidos políticos que se han ido alternando en el Gobierno Central –PP y PSOE– se han transformado sucesivamente en humo y papel mojado. Con más de un cuarto de siglo de historia, el proyecto de la circunvalación llamada a retirar el tráfico pesado y de largo recorrido del casco urbano estradense, se ha convertido también en la gran iniciativa gafada para este municipio. En todos estos años se ha hablado mucho de la variante de A Estrada, pero no se ha ejecutado ni un solo centímetro de infraestructura.

Aunque ya no se confíe en los anuncios ni en las promesas de avance en este vial –de competencia estatal, cabe apuntar–, cualquier ciudadano que tenga que circular en determinados momentos del día por la avenida Benito Vigo (la travesía urbana de la N-640) puede experimentar al volante las consecuencias de que una carretera nacional atraviese, de extremo a extremo, el casco urbano de una localidad del tamaño de A Estrada. En los momentos de entrada y salida del colegio Pérez Viondi, ubicado en las cercanías de esta avenida; en los atascos o ralentización del tráfico que generan los intentos de los conductores por aparcar en zonas de servicios o en los accesos a áreas de estacionamiento público que desembocan en esta travesía la estampa de esta avenida reclama a gritos una variante que agilice y conceda una mayor seguridad al tráfico en esta carretera.

Solo la avenida Benito Vigo representa más de dos kilómetros de vial, que enlaza un acceso al casco urbano estradense procedentes del vecino municipio de Cuntis con otro desde el que se entra o se sale con dirección Lalín. Al pie de esta vía, la principal arteria de comunicación interior de A Estrada, se emplazan cinco grandes superficies comerciales, con el correspondiente flujo circulatorio que, antes o después, acaba desembocando e una carretera para la que lleva, en realidad, reclamándose una variante desde hace tres décadas. A este movimiento hay que sumar todo el que se vincula a un centro de salud, dos escuelas infantiles en puntos diferentes del recorrido, un teatro, dos juzgados o una casa consistorial, todos ellos servicios conectados a esta avenida estradense o, lo que es lo mismo, a la N-640 a su paso por A Estrada.

A toda esta situación hay que añadir el hecho de que el número de atropellos que se producen en los pasos de peatones –o en sus inmediaciones– en la avenida Benito Vigo haya hecho saltar las alarmas y adoptado medidas para incrementar la señalización de estos cruces peatonales, actuaciones que, lamentablemente, llegan tarde para algunas de las víctimas de estos accidentes.

Está claro que A Estrada no pidió hace más de 30 años una variante por capricho. Se vio su necesidad y se intentó buscar una respuesta. Está claro, también, que no se trata de una cuestión política, porque gobiernos de todos los colores trataron de reclamar desde la Alcaldía la ejecución de la variante estradense. Lo que también es evidente es que el proyecto está gafado, porque siempre encuentra un nuevo obstáculo cuando parece que va a levantar el freno de mano. El último fue la afección al castro de Preguecido, en Aguións. Lo que ya no resulta tan fácil de entender es por qué la burocracia continúa siendo también un obstáculo insalvable para esta infraestructura, en lugar de una herramienta para fabricar alternativas.

El yacimiento que emergió en Aguións

En diciembre se cumplirán siete años desde que las prospecciones encargadas por el Ministerio de Fomento hicieron emerger la estructura defensiva del castro de Aguións, que permanecía oculta bajo los campos de cultivo colindantes. Este estudio se llevó a cabo cuando trascendió que un informe de Patrimonio de la Xunta de Galicia estimaba que no se habían respetado todas las alertas arqueológicas en lo referente a la afección de la circunvalación al castro situado en las inmediaciones del Pazo de Preguecido. A finales del pasado año desde el Gobierno se anunció que un túnel de 330 metros servirá de salvoconducto para la variante, pero también se anunciaron nuevos estudios. Nada más trascendió al respecto.

Mientras continúan los cruces de declaraciones políticas reclamando consignaciones para la variante que luego no llegan a ejecutarse y, a la espera de estudios que se acumulan sobre los anteriores, los estradenses continúan padeciendo el atasco.