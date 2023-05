O henge de Outeiro grande como ocupación dun espazo moi específico

O “henge” ou “roda” de Outeiro Grande (Bermés-Abonxo), localizado a 715 metros de altitude, foi unha forma de ocupar un espazo moi concreto, un espazo situado na media ladeira, entre o cumio da Serra do Carrio (830 metros) e o fondo do val do rego das Bouzas (afluente do rego de Barbón), a uns 500 metros de altura.

Ese espazo tamén se atopaba, respecto de outras formas de ocupación do territorio, entre dominio neolítico, especificamente marcado pola necrópole megalítica das Brañas de Abonxo (unhas 10 mámoas) e os castros, situados a niveis máis baixos: o castro de Palmou a 568 m, o posible castro de Bermés a 615 m, o castro de Agoleta a 612 m, o castro de Madriñán a 550 m, o castro de Madriñan a 520 m, castro de Anzo a 510 m, castro de Losón a 533 m, castro de Oirós a 580 m, etc...

Pois ben a “roda ou henge de Outeiro Grande”, duns 300 metros de perímetro, delimita un espazo de usos, polo de agora, descoñecidos e, por iso, as dúas campañas de sondeos realizadas en 2021 e 2022 están a resultar sumamente esclarecedoras, non só pola información que aportan intrinsecamente ao respecto, senon, tamén, polo que significan en canto á contribución ao coñecemento do ignoto “mundo dos henges”.

Na última campaña realizada no sector Oeste desta “roda”, unha sondaxe que abarcaba de fora cara a dentro: parapeto, foxo, muro e caída interior do muro, puido comprobarse, en canto á distribución de material arquelóxico de uso social (humano), que o exterior era estéril, mentres que no interior apareceron varios anacos de cerámicas. Isto ven a indicarnos que era dentro do “henge” onde tiñan lugar os acontecementos de tipo social ou relixioso, neste lugar relativamente elevado do territorio. Certamente, saber que hai un espacio circular delimitado por un muro e terrapléns e que dentro do mesmo aparecen sinais de ocupación semipermanente ou ocasional, non significa coñecer que tipo de practicas se realizaban dentro e, por iso, se especula que poderían ser algúns rituais de caracter relixioso.

As mámoas, que se atopan no mesmo rechán que Outeiro Grande eran de caracter fúnebre (relixioso) e os castros que están o un nivel inferior, eran poboados, aldeas do final na nosa Prehistoria. En consecuencia, o henge ou roda de Outeiro Grande, posiblemente de datación intermedia entre o Neolítico e a Cultura Castrexa, puido desempeñar unha función relixiosa, ritual, ou de caracter máxico. Os restos de madeira carbonizada en posición horizontal, atopados sobre o muro escavado do henge, deberán aportar información cronolóxica, unha vez que se sometan a datación radiocarbónica.

A importancia que ten Outeiro Grande para entender unha fase de nosa Prehistoria está fora de calquera dúbida.