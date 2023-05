¿Viejo o “vintage”?

Lo viejo tiene un encanto, para quien sabe apreciarlo, difícil de comparar. A algunos les despierta nostalgia, a otros interés y a cierta tribu social conocida como “hipsters” les atrae su estética. La relación de José Manuel Otero Taboada con estos objetos antiguos es diferente, quizás incluso más compleja. Para él suponen una fuente de ingresos pero también la puerta a un mundo apasionante de piezas peculiares, llamativas y que se merecen una segunda oportunidad. Una relación que comenzó hace más de quince años, según recuerda “siempre tuve cosas de estas por casa y al llegar la crisis del 2006 me planteé venderlas para deshacerme de ellas y sacar un dinero extra”, aunque confiesa que desde entonces hasta ahora, su colección ha aumentado.

Su puesto puede encontrarse todos los miércoles en la feria semanal de A Estrada, en la calle que uno Porta do Sol con la Praza da Feira. Al pasar por allí los viandantes no pueden evitar parase a mirar las vajillas, las llamativas lámparas de aceite o los aperos de labranza utilizados antaño. Otero explica que “las ventas van por días y por épocas, ahí atrás había bastante interés por las herramientas fuese para usar o para restaurar y usar como objeto decorativo, luego también hubo quien se interesó por las lámparas, ahora estamos un poco en stand by”. De entre las piezas más antiguas y populares que exhibía ayer, señalaba las viejas planchas de hierro como la joya de la corona “antes e calentaban en el fuego y para mantener el calor les metían ascuas dentro, mucha gente aún las ve y las recuerda”.

En A Estrada, aunque parezca que no, hay expertos en el mundo de las antigüedades “algunos saben más que yo” y también del regateo “hay mucha cultura de eso aquí, en la feria, siempre intentan que les rebaje un poco el precio aunque saben lo que vale el objeto”.

Estos tesoros de otros tiempos llegan a sus manos de diversas maneras “algunos me los venden, otros los regalan e incluso hay gente que cuando quiere vaciar sus trasteros me llama”, si bien concede que “todavía no he encontrada una pieza de mucho valor económico, pero sí emocional, como recortes de periódico o diarios”. José Manuel, o “Manolo” para los allegados, sostiene que “no busco hacerme rico con esto” y que una de las cosas que más lo realiza es “ver que hablo sobre la importancia de la sostenibilidad y el consumo responsable, dando segundas oportunidades a objetos usados y que la gente me escucha y cala el mensaje”.