El gobierno de Silleda indica que “es una pena que la Xunta no aproveche la oferta de la Sareb” para dotar al municipio de vivenda de protección. Aunque no es una zona tensionada por los precios del alquiler, como indicaba la conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, “no es menos cierto que en los últimos 30 anos no se construyeron desde la Xunta viviendas de protección para personas vulnerables o gente joven que tenga más dificultades para acceder a una vivenda, desde la construcción de un edificio en A Bandeira”.

Por eso, Silleda considera que la Xunta debería asumir la oferta de la Sareb con satisfacción, apostando precisamente por viviendas para las persoas más vulnerables o gente joven y “tener más amplitud de miras”. En Silleda, “este Concello ya se adelantó y en su día negoció con la Sareb la cesión de 4 vivendas, en Silleda y A Bandeira”, precisamente para familias en situación de vulnerabilidad.