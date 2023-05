Un grupo de alumnos do Liceo Descartes de Rennes (Francia) visita estes días Lalín dentro do intercambio de estudos que se vén reeditando desde hai anos co IES Aller Ulloa. Durante oito días, desde o xoves pasado ata mañá, os xóvenes franceses comparten estancia nas casas das familias dos seus compañeiros dezaos, realizan actividades variadas e coñecen localidades galegas coma Santiago de Compostela (na imaxe) ou o Castro de Baroña, en Porto do Son.